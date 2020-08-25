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Aktüel Arap Koalisyonu, Yemen'de Husilerin konvoyunu bombaladı
Aktüel

Arap Koalisyonu, Yemen'de Husilerin konvoyunu bombaladı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 14:41:33 -
Arap Koalisyonu, Yemen'de Husilerin konvoyunu bombaladı

MARİB (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonunun, Yemen'in Marib kentinde Husi konvoyuna düzenlediği hava saldırısında 17 milis öldü.

Yemen Ordusu Basın Merkezi Müdür Yardımcısı Yarbay Salih el-Katibi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon uçaklarının, Marib'in Meczer ilçesinde Husileri taşıyan askeri konvoya hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Katibi, Husilerin ilçedeki cephelere takviye için gönderdiği cephane ve silahlı milisleri taşıyan 6 araçlık konvoya düzenlenen saldırıda en az 17 milisin hayatını kaybettiğini aktardı.

Saldırıya ilişkin Husiler tarafından açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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