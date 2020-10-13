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Aktüel 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal doğum gününde anıldı
Aktüel

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal doğum gününde anıldı

Özal'ın 93'üncü doğum günü dolayısıyla Anavatan Partisinin ev sahipliğinde, Özal fotoğrafları sergisi açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 21:25:04 -
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal doğum gününde anıldı

ANKARA (AA) - 8. Cumhurbaşkanı ve Anavatan Partisi kurucusu merhum Turgut Özal, 93'üncü doğum gününde fotoğraf sergisiyle anıldı.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sergiye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı ile davetliler katıldı.

Çelebi, açılış öncesinde yaptığı konuşmada, Turgut Özal’ın kitleleri peşinden sürükleyen, büyük bir lider olduğunu vurguladı.

Özal'ın her kesimi sevgiyle kucakladığını belirten Çelebi, "O yılları yaşayan herkes şunu çok iyi bilir ki rahmetli Turgut Özal gerçek bir liderdi. İyi ki doğdu, iyi ki yaşadı. Bu güzel sergi ve fotoğraflar vesilesiyle kendisini bugün bir kez daha sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından katılımcılar serginin açılışını birlikte kurdele keserek yaptı.

Davetliler Turgut Özal'ın siyaset ve özel hayatından fotoğraf karelerin yer aldığı sergiyi gezdi.

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