  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor - Marca gazetesi: "Fenerbahçe: bir şampiyonun gün batımı"
Spor

- Marca gazetesi: "Fenerbahçe: bir şampiyonun gün batımı"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:57:29 -
- Marca gazetesi: "Fenerbahçe: bir şampiyonun gün batımı"

MADRİD (AA) - İspanyol spor gazetesi Marca'da, Fenerbahçe Beko basketbol takımının THY Avrupa Ligi'ndeki kötü gidişatına vurgu yapılarak, son olarak Zalgiris deplasmanında aldığı farklı yenilgi ile "dibe vurduğu" yazıldı.

"Fenerbahçe: bir şampiyonun gün batımı" başlığıyla bir analiz haber yayımlayan Marca, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şimdiye kadarki 5 galibiyet, 10 mağlubiyetli performansıyla play-off'lara kalmaktan her hafta uzaklaştığını kaydetti.

Yapılan yorumda, "Çok uzak değil kısa bir zamana kadar Fenerbahçe, Avrupa'ya hükmediyordu. Art arda üç final ve bir şampiyonluk ile bu turnuvada büyük bir üstünlülk kurdu ve Avrupa basketbolunun elitleri arasına girdi. Şimdi ise, 2017'de şampiyon olan, Avrupa Ligi'nin tozunu attıran takımla aynı olduğuna inanmak zor görünüyor." denildi.

Sarı lacivertli takımın yaz döneminde yaptığı köklü değişikliklerin ardından "kimsenin ondan ligde hakimiyet kurmasını beklemediğini ancak durumun beklenenden çok daha aşırı olduğunu" kaydeden İspanyol gazetesi, "Fenerbahçe'nin dibe vurduğu, 37 sayı farklı Zalgiris yenilgisinin ciddi sonuçları olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Gigi Datome ve Kostas Slouskas'ın ayrılması takımda büyük eksiklik oluştursa da en büyük zararın başantrenör Zeljko Obradoviç'in ayrılması olduğunu ileri süren Marca, Fenerbahçe'nin başına geçen Igor Kokoskov'un NBA kariyerinin ardından Avrupa'ya dönenler için "korkulan gerçeğin bir kanıtı" olduğunu savundu.

Analizin sonunda Fenerbahçe'nin sakatlıklar ve Kokoskov'un sistemine uyum sağlama sorunundan "bir karikatür haline geldiği" yorumu yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden savaş çığırtkanlığı yaptı! 'Bedelini ödeteceğiz'
Dünya

Biden savaş çığırtkanlığı yaptı! 'Bedelini ödeteceğiz'

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ülkede 3 bakanlığa yönelik siber saldırıların ardından, yaptığı sert açıklamada, sorumlulara büyük bir b..
ABD Başkanlığı'nı kazanan Biden'dan bir ilk daha!
Dünya

ABD Başkanlığı'nı kazanan Biden'dan bir ilk daha!

ABD Başkanı Donald Trump karşısında başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, İçişleri Bakanlığı görevi için Debra Haaland'ı seçti. Senato'nu..
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Gündem

Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli unvanına sahip olan ve toplam maliyeti 13.6 milyar TL'ye mal olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesimi o..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay