مستشفى أوراسيا (Avrasya Hastanesi)

1992 yılı Çamlık Hastanesi’nden hizmete başlayan 1999 yılına gelindiğinde Zeytinburnu Avrasya Hastanesi ile yola devam edilen ve takvimler 2016’yı gösterdiğinde sağlık hizmetine üçüncü şubeyi Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa’yı da ekleyen Avrasya Hastanesi vatandaşların derdine derman olmakta. Avrasya Hastanesi Zeytinburnu, 135 yatak kapasitesi, 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, 3 doğumhanesi, 51 yataklı yoğun bakım üniteleri, Işın tedavisi uygulayabilen Onkoloji Merkezi, 26 branşta 50’den fazla alanlarında deneyimli doktorlar ile vatandaşların hizmetindedir.

Avrasya Hastanesi hasta servisleri

Acil servis ünitesi, ameliyathaneler, beyin cerrahisi, beslenme ve diyet polikliniği, biyokimya ve klinik biyokimya, cildiye, çocuk sağlığı ve hastalıları, çocuk cerrahisi, dahiliye, diş sağlığı ve hastalıkları, estetik ve plastik cerrahi, endoskopik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, göz hastalıkları, kadın hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi, kardiyoloji, kulak burun boğaz, nöroloji, onkoloji, ortopedi ve travmatoloji, radyoloji, psikiyatri, üroloji poliklinikleri mevcuttur.

مستشفى أوراسيا

يتماستجوابمستشفىأوراسيامنقبلالمواطنينالعرب. يقعمستشفىأفراسيافياسطنبولغازيعثمانباشاوزيتينبورنو. فيعام 1999 ،تمتشغيلمستشفىزيتينبورنوأفراسيا. يعدأحدالمستشفياتالخاصةالأولىفيالمستشفىالأوراسيا (مستشفىأوراسيا) للسوريينفيتركيامفضلًابشدةفيالمستشفيات.

بدأتمستشفىأوراسياخدماتهامنمستشفىجامليكفيعام 1992 ،واستمرتمعمستشفىزيتينبورنوأوراسيافيعام 1999 وأضافتالفرعالثالثإلىالخدمةالصحية،مستشفىأفراسياغازيعثمانباشا،عندماتظهرالتقويماتعام 2016 ،وهيعلاجلمشاكلالمواطنين. مستشفى Avrasya Zeytinburnu فيخدمةالمواطنينبسعة 135 سريرًا، 6 غرفعملياتمجهزةبأحدثالتقنيات، 3 غرفولادة،وحداتعنايةمركزة 51 سريرًا،مركزالأورامالذييمكنهتطبيقالعلاجالإشعاعي،معأكثرمن 50 طبيبًامنذويالخبرةفي 26 فرعًا.

خدماتمرضىمستشفىأوراسيا

غرفةالطوارئ،غرفالعمليات،جراحةالأعصاب،عيادةالتغذيةوالنظامالغذائي،الكيمياءالحيويةوالكيمياءالحيويةالسريرية،الأمراضالجلدية،صحةالأطفالوالمرضى،جراحةالأطفال،الطبالباطني،صحةالأسنانوأمراضها،الجراحةالتجميليةوالتجميلية،التنظيرالداخلي،العلاجالطبيعيوإعادةالتأهيل،الجراحةالعامةوجراحةالصدروطبالعيونوأمراضالنساءوجراحةالقلبوالأوعيةالدمويةوأمراضالقلبوطبالأذنوالأنفوالحنجرةوطبالأعصابوالأوراموجراحةالعظاموالكسوروالأشعةوالطبالنفسيوعياداتالمسالكالبوليةالخارجية.

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