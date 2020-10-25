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Sağlık مركز أطفال الأنابيب في تركيا
Sağlık

مركز أطفال الأنابيب في تركيا

أحدأكبرأحلامالمتزوجينهوإنجابطفلويريدوناصطحابأطفالهمبطريقةصحية. قدلايتمكنالأزواجالذينيحلمونبحملطفلهمبينذراعيهممنالحمللأسبابمعينةبشكلطبيعي. تعملمراكزالإخصابفيالمختبرعلىإنقاذالأزواجالذينلايستطيعونالإنجاب. يتمالتحقيقفيالمستشفياتالحكوميةالتيتقومبإجراءالتلقيحالاصطناعي. إذن،ماهيالمستشفياتالحكوميةالتيتقومبإجراءالتلقيحالاصطناعيفياسطنبول؟ كمهيأسعارالتلقيحالاصطناعيفيالمستشفياتالعامة؟ (Evli çiftlerin en büyük hayallerinden biri çocuk sahibi olmak ve çocuklarına sağlıklı bir şekilde eşlik etmek istiyorlar. Bebeklerini kucağında taşımayı hayal eden çiftler, bazı nedenlerle doğal olarak hamile kalamayabilirler. Tüp bebek merkezleri, hamile kalamayan çiftleri kurtarmak için çalışır. Tüp bebek uygulayan devlet hastaneleri araştırılıyor. Peki İstanbul'da tüp bebek yapan devlet hastaneleri hangileri?)

Yeniakit Publisher
2020-10-25 17:58:00 - 2020-10-26 08:30:06
مركز أطفال الأنابيب في تركيا

أيمستشفىحكومييقومبإجراءالتلقيحالاصطناعيفياسطنبول؟يتمالبحثعنمثلهذهالأسئلةبشكلمكثفمنقبلالأزواجالذينيرغبونفيإنجابطفل. المستشفياتالتيتصنعالتلقيحالاصطناعيفياسطنبولهيمستشفى Kanuni Sultan Süleyman للتدريبوالبحوث،ومستشفى Semiha akir للتدريبوالبحوث،ومستشفى Çapa للتدريبوالبحوث،ومستشفى Zeynep Kamil للتدريبوالبحوث،ومستشفى Cerrahpaşa للتدريبوالبحوث،ومستشفى Bezmialem للتدريبوالبحوثوبعضالجامعات. تقدمالمستشفياتعلاجالتخصيبفيالمختبرمنخلالمركزالتلقيحالاصطناعي.

أسعارالتلقيحالاصطناعي

منأجلالاستفادةمنالخصمفيالمستشفياتالعامة،نحتاجإلىأننكونقادرينعلىإصدارتقريرلبدءالعلاج. لهذايجبأنيتراوحعمرالمريضبين 23 و 38 عامًا،وأنيكونمتزوجًامنذ 3 سنوات،وإذاكانهناكعقمغيرمبرر،فيجبتطعيمهمرتين. يمكنناتطبيقأطفالالأنابيبعلىالمرضىالذينيستوفونهذهالمعايير. وبعدصدورالتقريريدفعالمريض 744 ليرةفيالتجربةالأولىو 620 ليرةفيالثانيةو 496 ليرةفيالتجربةالثالثة. إذاكانالمريضالذيلايمتثللـ SUT يريدالحصولعلىأطفالالأنابيب،يتمتحصيل 3 آلافليرةمنهويأخذالأدويةبنفسه. هذايكلفحوالي 2 إلى 4 آلافجنيه. أولئكالذينيدفعونمدفوعاتمشتركةيدفعون 20 بالمائةمنالأدوية.

İstanbul tüp bebek merkezi

İstanbul'da hangi devlet hastanesi tüp bebek yapıyor? gibi sorular bebek sahibi olmak isteyen çiftler tarafından yoğun bir şekilde aratılıyor. İstanbul’da tüp bebek yapan hastaneler ise Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Semiha Şakir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çapa Eğitim ve Araştırma hastanesi, Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bezmialem Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bazı üniversite hastaneleri tüp bebek merkezi aracılığıyla tüp bebek tedavisi gerçekleştirmekte.

Devlet hastanelerinde tüp bebek fiyatları

Devlet hastanelerinde indirimden yararlanmak için tedaviye başlamamız için rapor çıkarabilmemiz gerekiyor. Bunun için hastanın 23-38 yaş arasında olması, 3 yıllık evli olması ve eğer açıklanamayan bir kısırlığı varsa 2 kere aşılama yaptırmış olması lazım. Bu kriterlere uyan hastalara tüp bebek uygulayabiliyoruz. Rapor çıktıktan sonra hasta birinci denemede 744, ikincide 620, üçüncüde ise 496 lira katkı payı ödüyor. SUT'a uymayan hasta tüp bebek yaptırmak isterse ondan 3 bin lira ücret alınıyor ve ilaçlarını kendisi alıyor. Bu 2 ila 4 bin lira civarında tutuyor. Katkı payı ödeyenler ise ilaçların yüzde 20'sini ödüyor.

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