Papa ölecek, haçlı birliği dağılacak, İsrail yok olacak!
27 Aralık 2017 Çarşamba
Bizde “Kâhin” yalancıdır. Ama Yahudilik ve Hristiyanlıkta “Kâhin” “Peygamber yolunda yürüyen adam” anlamına gelir..
Kâhinlere göre 2018’le başlayan süreçte papa ölecek. Bu son papa. Katolik kilisesi, büyük teolojik tartışmalar ve skandallarla yıkılacak. Kilise için “Tarihin sonu”. Ve “Dinlerarası savaş” kapıda. Aslında FETÖ ve BOP, bu kıyamet savaşını başlamadan bitirmek, en azından enerji koridoru ve İslam coğrafyasını kontrol altına alarak savaşın sonucunu öncü bir hamle ile başlamadan kendi lehine çevirmek istiyordu. Ama olmadı işte. Fukuyama’nın ve Huntington’un “bilimsel kehanetleri”, fütürist yaklaşımları gerçekleşmedi. Maya takvimi, Mezopotamya kehanetleri, Çin mitolojisindeki “Tarihin sonu”na ilişkin hesaplar, dini kaynaklı gelecek senaryoları ile adeta örtüşüyordu. Vagna baba, Nostradamus vs.
Kimin ne zaman öleceğini Allah bilir. Ama kâhinlerin iddiasına göre papa ölecek, başka istihraçlara ve işaretlere göre Mısır ve Suriye diktatörleri de.
İran’da Ahmed-i Necat, Mehdi’nin zuhuru için hazırlanıyor. Necef’te de Mehdi’nin gelişi ile ilgili hazırlıklar sürüyor. Bazı kaynaklara göre Mesih Ümeyye Camii’ne gelecek. Bazılarına göre Mehdi Medine doğumlu, Arap asıllı bir Türk olacak ve Mekke’de ortaya çıkacak.
Mehdi, Mesih tartışmalarının coğrafyası, İran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve Türkiye. İstanbul’un yeniden fethi ve Amik Ovası savaşı en önemli olaylar. İskenderun ve Amanos’ların da bu olayda adı sık geçiyor. Amik Ovası’nda Melheme-i Kübra denilen bir savaştan bahsediyor. Öyle bir savaş ki 12 milletin dahil olacağı savaşa katılanların üçte ikisi ölecek. Birileri bu sayıyı 960.000 olarak veriyor. Fırat havzasında bir altın dağ ya da hazinenin ortaya çıkmasından söz edilir. Deccal denilen adam girdiği her savaşı kazanır. Süfyan dünyayı ifsat etmeye devam eder. Süfyan, İslam dünyasından çıkacak Müslüman görünümlü müfsit bir siyasi kişilik olabilir. Çok akıllı, bilgili, zeki gibi görünen ama “Ebu Cehil” karakterinde biri. Bu siyaseti ele geçirecek dini bir kişilik de olabilir..
Bazı kaynaklar sahte mehdi ve mesihlerin birçok fitneye sebeb olacağından da söz eder. Mesela Topkapı Sarayı’ndaki Hz. Davud’un kılıcının çalınacağı iddiası da var bu arada. Öyle ya, Mehdi, Mesih ya da Dabbetül Arz’ın elinde Hz. Davud’un asası, belinde Hz. Davud’un kılıcı, parmağında Hz. Süleyman’ın yüzüğü olacak.. Hz. Davud’un asası ve kılıcı Topkapı’da, emanet-i mükaddese envanterinde. Yüzük kayıtlarda yok. Eğer bu rivayetler doğru ise ve bu nesneler gerçekse kıyamet konusunda Türkiye’yi, teolojik beklentilerin dışında doğrudan ilgilendiren birçok konu var demektir. Söz konusu kaynaktaki bilgilere göre, Mehdi bu kılıcı Hz. İsa’ya teslim edecek. Hz. İsa da Deccal’ı bu kılıçla öldürecek.
Yaşanan gerçekler insanları korkutuyor. Sadece, savaş ve terör değil, ekonomi, sağlık, çevresel sorunlar, bilim ve teknoloji, dağılan aile, her şey korkutuyor insanları. İnsanlar daha çok agnostik oluyor. Yaşamanın fazla bir anlamı kalmadığını düşünen insanlar intihar ediyor.
Mehdi-Mesih beklentisi aslında, kendini çaresiz, çözümsüz hisseden insanların mucize beklentisinden kaynaklanıyor. İnsanlık bir “kurtarıcı” bekliyor. “Kurtarıcı” beklerken, kurtarıcı zannı ile bazen “Cellad”ına sarılabiliyor, FETÖ ya da DAEŞ, PKK/PYD örneğinde olduğu gibi. Oysa herkes için ancak yaptığının karşılığı vardır.
Bu Batılıların, Siyonistlerin saldırganlıkları korkularından kaynaklanıyor. Öfkeleri akıllarını zail etmiş sanki. Kaçtıklarını sandıkları şeye doğru koşuyorlar..
Bu işler ilanihaye böyle gitmez. Bir yerde bu ip inceldiği yerden kopar. Bu süreç bütün tehlikelerine rağmen, bazı gerçeklerin gün yüzüne çıkması açısından son derece önemli.
Kehanetler gerçekleşmese, FETÖ’cülerin beklentisi gibi sürekli ertelense de, belli kesimlerin davranışları üzerinde son derece etkili. Bu da dünyayı daha güvensiz hale getirmeye yetiyor..
Evet, açıkça birileri “Tanrıyı kıyamete zorlama” adına çılgınca şeyler yapabilir ki, mesela Kudüs’ün İsrail için başkent ilan edilmesi de böyle çılgınca bir karar.
FETÖ’cüler de benzer kehanetlerle bu noktaya savruldular..
2018’de yine savaş, yine terör, katliam varan, ses getirici eylemler, yine küresel ısınma, yine Avrupa, Amerika, Asya, Afrika’da terör fırtına gibi esecek. Uyuşturucu kullananların sayısı ve intihar olayları artacak.
Salgınlar hastalıklar, borsa, döviz, piyasada kriz, ekonomide dalgalanmalar küçük esnafı ve büyük holdingleri ve markaları vuracak. Bitcoin ve benzeri paralar ve merkez bankaları, Dolar ve Euro’yu vuracak. Yine BM’yi tartışacağız. NATO ve AB tartışılacak. FETÖ gündemde olacak. Arap ülkelerinde yaşanan kriz daha da derinleşecek. İsrail giderek yalnızlaşacak. Görünen köyün hikâyesi böyle.
Yeni akımlar, dini yapılarda çözülmeler, humanoidlerin sebep olduğu tartışmalar, robotlar ve insansız araçlar, ev okul, evden iş, internet marketleri, geleneksel yapıları radikal şekilde sarsacak. Gelecekte robotlar sebebi ile işsizlik korkusu daha çok tartışılacak. Uzayan ömür, bir yandan geriatrik açıdan sorunlara sebep olurken, öte yandan emekli fonları için tehlike çanları çalmaya başlayacak..
2018 sanki 3K ile anılacak gibi: Kavga, Kriz, Karmaşa. 2018’den sonra daha iyi bir gelecek için de bir umud yok gibi. Yani gelecek günler geçen günleri aratacak..
2023 bizim için bir sıçrama zamanı olacak diye bekliyoruz, ama batı dünyası ve onunla birlikte hareket edenler için felaketin başlangıcı..
19. yy’da 1. Dünya Savaşı yıllarında, kapitalizmin, komünizmin ve faşizmin gölgesinde oluşan kavramlar ve kurumlarla 21. yy’ı açıklamak mümkün değil. 2. Dünya Savaşı sonunda faşizm çöktü. 1990’ların başında komünizm çöktü ve soğuk savaş sona erdi. Bugünkü kriz kapitalizmin ve Siyonizm’in krizidir..
2017, batının çirkin yüzünün bütün çirkinliği ile ortaya çıktığı bir yıl oldu. 2018 bu gerçeklerin daha açık bir şekilde gün yüzüne çıktığı bir zaman olacak. Avrupa’da daha sağcı, daha ırkçı, İslam ve yabancı düşmanlığı yükselecek.
Bakalım Papa ne zaman ölecek! Bakalım Vatikan için yolun sonu mu? Bana kalırsa, kehanetler bir yana, Vatikan ve İsrail için gerçekten yolun sonu! Kapitalizm ve Siyonizm için de! Selam ve dua ile..
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kani28 dk önce cok beklersiniz adamlar akilla ulke yönetiyor sistemleri var madem o kadar iyiyizinsanlar neden avrupaya amerikaya kanadaya gitmek istiyor hic bir musluman ulkeye gitmek isteyeni gördunuzmu serkan aydin43 dk önce kardeşim ayeti çarpıtma.. ayetin anlamı dediğin gbi degil..arastirmadan etmeden yazmayın..ayettekitap ehlinden(yani kuran indikten sonra ki müslümanları kastederek)ona isaya peygamber olarak inanmiycak musluman yoktur diyor..yani her musluman ölmeden önce isanin peygamber olduguna inanacak minvalinde bir anlamı var..oylemi evet öyle çünkü her gerçekmusluman isanin peygamber oldugunu bilir ve inanır.. isa peygamber deildir diyen müslüman olamaz zaten ..anlami bu..senindedigin mantıktanbakacak olursak ayet tutarsız anlamsız oluyor sebebi ise kıyamete yakın isa gelicek vesimdiye kadar yasamis tum yahudiler hristiyanlar muslumanlar isayainanicak demişsin.. peki isa peygamber kıyamete yakin gelmeden ölen ehli kitap takiler napicak?mesela günümüz 'deki hristiyanlar yahudiler isa peygambere peygamber olarak inanmıyor.bunlar isa peygambere inanmayan bi ton hristiyan ve yahudi var günümüzde ve günümüzden 2 bin yıl öncesine kadar isa peygamberin geleceğini göremeden olmuş ve isayi peygamber olarak tanımayanhristiyan ve yahudiler var onlar nasıl inanacak mezarlarındanmi kalkacaklar.kendinle celisiyosun.ayete zorlama anlamlar vermeyin kardeşim .arastirin biraz ayet isi ciddi iştir Akin44 dk önce Siyasal islamcılar sağlıklı düşünmüyor fikir babaları sayın yazar gibilersa vah ülkenin haline hayallerle bu ülkeyi iç kargaşaya kaosa sürükleyecekler serkan aydin1 sa önce kehanetleri ciddiye almamak icap eder..cunku kehanet tam bir yalan dolandir kehanette inanmak ise insanı sirke götürür..kuran da ise kuran yeryuzune indirildiğinde gaipten gelecekten haber verme isi tamamen kaldırıldı der..daha öncesinde bir takım seytan tayfasindan ifritler lehv-i mahfuza çıkıp kısmı bazı geleceğe dair bilgileri insanlarla paylaşıyorlardi büyü aracılığı ile..ornek firavunun büyüculerinin musa peygamber doğmadan önce musa peygamberin zuhur edeceğine ve firavunun otoritesini zayiflatacahina dair firavunu uyarmalari.yani daha önceden kehanetler gelecekten kısmı haber alma varmış..bu antik zamanlardan kalma geleceğe dair yazılmış kayıt altına alınmış gizli kitaplar parsomenler ve papiruslar varsa ve birilerinin elindeyse bunları kullanabilir.belki nostradamus da böyle biridir..ama çok küçük bir ihtimal o yüzden hiç bir kehanete inanmamak lazım.. mehdi mesih inancı yahudi literatüründe had safhada gecerve bir itikat meselesidir onlar için.tarihlerinde genelde surgünde yaşadıkları için hep bi mehdi inancı beklemişlerdir.kuranda ne mesih nemehdi nede kıyamet alametleri gecer..cok buyuk ihtimalle bizeuydurma hadisler yoluyla israiliyat kaynaklarından gecti bu mesih deccal hikayeleri.birde şii 'lerde cok gecer bu hikayeler onlardada iman meselesidir..yahudiler kehanetleri gerçekleştirmek için var güçleriyle çabalıyor bunun için müdahelede bulunuyorlar..yarin gelecekte deccal diye biri çıkarsa bu zatençıkacağı için değil,yahudilerin kehanetleri gerçekleştirmek için çıkartacağı bir şahıs yada sistem olabilir..bunun için bilimsel deneylerle insan üstü bir kişi android humanoid cyborg yada mutant gbi bir insan modeli üretmeye başlamış olabilirler.gelecekte bu mümkün.. yani bu demek deilki kehanetler gerçekleşecek..birileri geçmişte bir şeyler uydurmuş gelecek projiksiyonu hayal etmiş,bunu iman meselesi yapan birileride günümüz deo senaryolari oldurmaya icraata sokmaya çalışıyor olay bundan ibaret.. Meleknur1 sa önce SUDANIN SEVAKİN ADASINI TÜRKİYE NİN KULLANIMINA VERMESİDE AYRICA, BİZİM LİDERİMİZE OLAN GÜVENLERİNDENDİR....EY ŞİMDİ MUHALEFET NE YAPSIN..... ELLERİN BİLE GIPTAYLA. HAYRANLIKLA BAKTIĞI CUMHURBAŞKANIMIZI,MUHALEFET BİRLEŞİPYIKMA DERDİNDELER...... Düziçili1 sa önce Dünyadaeski düzeni savunan kapitalist sistemle yeni dünya düzenini savunan siyonist Küreselciler arasındasavaş olacağıaşikar. Bunlardan biride dijital dünya. Parayı da dijitalleştirmek isteyen küreselciler bunun denemelerini yapmakta.Bu dijital dünyadankaçış olduğunu da sanmıyorum. Bitcoin tam bir denemedir,demodur.Geçerliliğiolandijital paranın IMFkontrolünde piyasaya sürüleceğini düşünmekteyim.Bu konudaIMF yi yakın markaja alın derim.Batı kaynaklı medeniyet çökmekte,yerine ise alternatif olarakislam kaynaklımedeniyetten başka bir fikirde göremiyorum.DÜNYA DİJİTAL TABANLI KÜRESELCİLERLE,İSLAM ANLAYIŞINA HAKİM MEDENİYETİN ORTA NOKTADA BULUŞUP ANLAŞTIĞI BİR DENGEDE KURULMAK İSTENECEKTİR. Dijital dünya enstrümanlarının kullanım klavuzunu bilen teknik elemanlar yerine onun yapım ve yazılımını yapan teknik eleman yetiştirmemiz gerekir.Dijital dünyanın teolojisini ve felsefesinianlayamayan devletler de BAĞIMSIZLIĞINI KAYBEDECEKLERDİR.Acaba nedir bu küreselcilerin teolojisi ve felsefesi? Papanın ne zaman öleceğini , haçlı birliğinin ne zaman dağılacağını bilemem. Bildiğim bir şey varsaolaylarınçok daha hızlı yaşanacağı ,hayatın, teknolojininbaş döndürücü bir hızla gelişeceğidir.Yaşadığımız ahir zaman içindesanki birZAMAN ZİPLEMESİ yapılmış gibi hissetmekteyim. Mayıngemisi1 sa önce Dünyaya senin kafandan akmadıgım icin Allahıma şükrediyorum. Hep aynı hikaye. Selam kudüs direnişine1 sa önce Öncelikle selamlar Abdurrahman Bey dün de yorum yazmıştım yazınızın 2. Kısmını sabırsızlıkla bekliyorum dedim çok şükür bugün geldi bence patentini hemen alın çalmasınlar hakkınızı müthiş bir hayal dünyanız var 3. Kısmı sabırsızlıkla bekliyorum selam ve sevgilerimle. Demiş Derviş'in biri1 sa önce Onların Tanrısı varsa bizim de Allah'ımız var... :) kml1 sa önce süfyan azabıyla meşgul şimdi...ekurusiyle birlikte firavunun altında taa dipte