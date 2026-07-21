  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TBMM Başkanı Kurtulmuş 'çerçeve yasa' turuna başladı! İlk ziyaret MHP lideri Bahçeli’ye Vay PİNÇ vay... Oğuzhan Uğur böyle kara para aklamış! Özel'in adamları AHBAP ile... Tellioğulları mı Seferoğulları mı? Mustafa Sarıgül tarafını seçti 10 yaşındaki özel çocuğa şiddeti baba ortaya çıkardı! Rehabilitasyon merkezinde öğretmen skandalı! Çok sayıda tutuklama var! 12 suç örgütünün inine girildi ‘Ahbap’ların savunmaları birbirlerini ele verdi! ‘Dernek parasıyla bahis oynandı’ Özel’e yol göründü YKS’de imam hatipli şampiyon: İHL nesli başarıdan başarıya koşuyor Kumarcı Haluk Levent, Kızıl Soros ile de “Ahbap”mış! Rüşvet çarkının altından yine Ağbaba çıktı! Yolsuzluk ‘sistem’i İzmit’e uzandı
Gündem CHP'de iç hesaplaşma tavan yaptı! Kendi kurdukları oyuna yenilip partiyi terk ettiler!
Gündem

CHP'de iç hesaplaşma tavan yaptı! Kendi kurdukları oyuna yenilip partiyi terk ettiler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CHP'de iç hesaplaşma tavan yaptı! Kendi kurdukları oyuna yenilip partiyi terk ettiler!

Her fırsatta milli iradeye çamur atan CHP yönetimi, kendi içinde çıkan rant ve koltuk kavgasını bastıramayınca çareyi partiyi bölmekte buldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında CHP’ye veda ederek yeni parti kurduğunu açıklamasıyla birlikte, parti içerisindeki çözülme ve kaçış süreci de resmen başladı.

CHP lideri Özgür Özel, CHP grup toplantısında CHP’ye veda etti ve yeni partinin kuruluşunu resmen ilan etti. Özel’in açıklamaları sonrası CHP’den ilk istifa da geldi. CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

‘BU DEĞERLERİ YAŞATMAK İÇİN’

Bakan, istifası sonrası ilk açıklamasını Sözcü TV’ye yaptı. Bakan, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerlerini bırakmıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini, devrimlerini ortada ve kenarda bırakmıyoruz. Bizim ayrıldığımız şey sadece işgal altında olan bir siyasi parti, iktidarın işgali altında olan bir siyasi parti ve onun fiziki mekanlarıdır. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucu değerlerine, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucu değerlerine sahip olarak bir başka partiye gidiyoruz,  bu değerleri yaşatmak için” ifadelerini kullandı.

‘YÜRÜYÜŞÜMÜZE DEVAM EDECEĞİZ’

Bakan ayrıca, “14-28 Mayıs seçimlerinin bizde yarattığı travma seçimleri kaybetmiş olmamızdı. Temel hedefimiz Türkiye’yi değiştirebilmekti. Önce CHP’yi değiştirmenin şart olduğuna inandık, yaptığımız şey oydu. Şu an CHP iktidarın yargı vesayeti ile ele geçirilmiş durumda. CHP de yapacağımız iktidar yürüyüşünü o yürüyüş yapıyoruz. Onu yaparken de yaklaşımımız, CHP’nin geleneksel tabanına sahip çıkmakla beraber onu aşan bir toplumsal muhalefet yaratmaktı yani CHP+ Türkiye’de demokrasiye inanan hukukun üstünlüğüne yargının bağımsızlığına inanan temel hak ve özgürlükleri savunan düşünce özgürlüğünü savunan kim varsa hepsini davet etmekti. Dolayısıyla onlarla beraber biz yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi.

‘BAŞKANIMIZ İŞARET ETTİĞİNDE YAPARIZ’

Bakan yeni gelecek istifalarla ilgili de, “Partide parti üyeleri, üye olan partililer istifa edebilirler orada bir şey yok ama belediye başkanları ve belediye meclisleri için şu an genel başkan Özgür Özel’in ve onun yönetiminin işaretini beklemek lazım. Oralarda bir sıkıntı olsun istemiyoruz. Gruplarda bölünme parçalanma olsun istemiyoruz, bir iki kişi bile meclis çoğunluklarını değiştirebilir. Onu genel başkanımız işaret ettiğinde yaparız” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ile birlikte yeni partiye geçecekler! İşte CHP'den ayrılacak milletvekillerinin tam listesi
Özgür Özel ile birlikte yeni partiye geçecekler! İşte CHP'den ayrılacak milletvekillerinin tam listesi

Siyaset

Özgür Özel ile birlikte yeni partiye geçecekler! İşte CHP'den ayrılacak milletvekillerinin tam listesi

CHP Kadın Kolları’ndan yeni partiyi açıklayan Özel’e sert tepki! "Siyasi ilkesizlik, ahlaksızlık!
CHP Kadın Kolları’ndan yeni partiyi açıklayan Özel’e sert tepki! “Siyasi ilkesizlik, ahlaksızlık!

Gündem

CHP Kadın Kolları’ndan yeni partiyi açıklayan Özel’e sert tepki! “Siyasi ilkesizlik, ahlaksızlık!

Demre Noel Baba Festivali'nde "Ekümenik" rezaleti! CHP’li belediyenin paylaşımı gaflet değilse ihanet
Demre Noel Baba Festivali'nde “Ekümenik” rezaleti! CHP’li belediyenin paylaşımı gaflet değilse ihanet

Gündem

Demre Noel Baba Festivali'nde “Ekümenik” rezaleti! CHP’li belediyenin paylaşımı gaflet değilse ihanet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Salih Zeki Çolak

Allah'ım CHP 'ye ananesine bu topraklarda İktidar yüzü göstermesin inşaallah. Perişan olasınız İslam ve Müslüman düşmanı kirli, darbeci , postal yalayıcı, terör, lgbt destekçisi, milli irade düşmanları.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23