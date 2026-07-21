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Gündem Parti kuramadan itiraz geldi! Özgür Özel'e 'Yeni Parti' şoku
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Parti kuramadan itiraz geldi! Özgür Özel'e 'Yeni Parti' şoku

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Parti kuramadan itiraz geldi! Özgür Özel'e 'Yeni Parti' şoku

Kendi içinde çıkan rant krizini bastıramayıp CHP'den koparak parti kurmaya kalkan Özgür Özel'in "Yeni Parti" sevdası daha ilk günden duvara tosladı. Özel'in grup toplantısındaki duyurusunun hemen ardından yazılı bir açıklama yayımlayan Yeni Parti Kuruluş Çalışma Grubu, ismin izinsiz ve hukuka aykırı şekilde gaspedilmesine karşı sert tepki göstererek adli makamları göreve çağırdı.

Özgür Özel’in TBMM’deki grup toplantısında CHP'den ayrılıp yeni bir parti kurulacağını açıklamasının ardından siyaset gündemi hareketlendi. Özel'in duyurusunun hemen ardından Yeni Parti Kuruluş Çalışma Grubu yazılı bir açıklama yaparak, "Yeni Parti" isminin izinsiz ve hukuka aykırı şekilde kullanılmasına karşı hukuki süreç başlatacaklarını bildirdi.

"YENİ PARTİ'NİN MARKA TESCİLİ DAHA ÖNCE YAPILDI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Sayın Özgür Özel öncülüğünde kurulacağı öne sürülen siyasi partinin adının "Yeni Parti" olacağı yönünde haberler yer almaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemle belirtmek isteriz ki, "Yeni Parti" isminin korunmasına yönelik marka tescil başvuruları ile alan adı başvuruları ve ilgili diğer hukuki işlemler, tarafımızca daha önce usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Kuruluş sürecimiz de kendi takvimi doğrultusunda kararlılıkla devam etmektedir.

"GEREKLİ HUKUKİ BAŞVURULARI YAPACAĞIZ"

Bu nedenle, "Yeni Parti" isminin hukuka aykırı şekilde kullanılması veya aynı isimle yapılabilecek olası girişimlerin, hukuki açıdan tarafımızca titizlikle takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Haklarımızın ihlal edildiğinin değerlendirilmesi halinde, ilgili tüm idari ve yargısal merciler nezdinde gerekli hukuki başvurular eksiksiz şekilde yapılacak; ihtiyaç duyulması halinde konu, en üst yargı mercilerine kadar taşınacaktır.

Bu süreçte amacımız herhangi bir siyasi tartışmanın tarafı olmak değil; emek verilerek yürütülen kuruluş çalışmalarımızın ve hukuken korunan haklarımızın muhafaza edilmesini sağlamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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