Yanlıştan dönüldü! Diyanet'ten 'İhsan Şenocak' kararı
Tesettür ayetlerinin okunmasından rahatsız olan laikçi kesimin linç kampanyası başlatmasının ardından açığa alınan İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak, görevine iade edildiği öğrenildi.26 Ocak 2018 Cuma 22:50
Her gün yeni bir Müslüman ismi hedef alan malum medya, son olarak tesettür ayetlerini okuyan İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak hedef göstermiş ve linç kampanyası başlatmıştı. İslam düşmanı şer medyanın baskıları karşısında dayanamayan Diyanet İşleri Başkanlığı, İhsan Şenocak'ı Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi’ndeki görevinden açığa almıştı. Dinbir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, yaklaşık 3 ay sonra yanlıştan dönen Diyanet'in İhsan Şenocak'ın göreve iade ettiğini bildirdi.
NE OLMUŞTU?
İhsan Şenocak şu sözleri nedeniyle hedef olmuştu:
"Kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah'ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ'ye, Boğaziçi'ye gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak… Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme."
NURULLAH ALPAY / YENİAKİT.COM.TR
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Yunus 168 dk önce Hoca Efendi, KUR'AN I KERİM ve Hadis i Şerif lerden konuşuyor. Diyanet de böyle Hocalar çok az. İmamların %90 ı acele namaz kıldırıp evine koşuyor! Ezan vaaz merkezden! CEHENNEM E GİRİŞ SIRASI OLSA DİYANET GÖREVLİLERİ İLK SIRAYI ALIR ayhan10 dk önce sıradan insanlar dincilerden tarikat cemaatlerden uzak durmalı örnekleri çok fazla ya malından ya canından ya özğürlüğünden ya işinden olur. bunları kullananlar ya kandırılır ya yurtdışına kaçar üstekine bir şey olmaz alttaki iyi duyğularla hareket eden samimi insanlar uyanıkların günahını çeker dünyasını mahveder yinede siz bilirsiniz Halit25 dk önce Hiç bir alım yokturki zulme uğramasın zulme uğramayan alim değildir. Kadir bashoruz26 dk önce Diyanete tesekurler ihsan hocamada allah yardimcisi olsun doru belki sallanir fakat devrilmez saygilarimla Abdullah 29 dk önce o bir alim o bir kutup o bir Gavs. ona yapılan tek kelimeyle rezalet.Böyle evliyaların değeri öldüklerinde anlaşılır. Abdullah 30 dk önce o bir alim o bir kutup o bir Gavs. ona yapılan tek kelimeyle rezalet.Böyle evliyaların değeri öldüklerinde anlaşılır. Sefer YEĞEN34 dk önce Maşallah Allah razı olsun devlet den büyük yanlışdan dönüldu. NK35 dk önce Malum kesimi uzecek ,biz müslümanları sevinderecekböyle bir haberi duyduğum için Allah'ıma binlerce şükürler olsun! alicengiz36 dk önce O kızı barbi gibi büyütmüşsün hiç bir şeyden haberi yok kot giymiş de başını kapatmamış adamın derdine bak.İçinde bir şey olmayan beyin çarşaf giyse ne olur rahibe olsa ne olur papa olsa ne olur.Koskocaman bir hiç.O baba kendi derdine yansın o kadar emek vermiş ondan ahirette kendine yansıyacak hiç bir şey yok. Cok iyi 38 dk önce Çok iyi ,yanlıştan dönüldü