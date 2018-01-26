Yanlıştan dönüldü! Diyanet'ten 'İhsan Şenocak' kararı

Her gün yeni bir Müslüman ismi hedef alan malum medya, son olarak tesettür ayetlerini okuyan İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak hedef göstermiş ve linç kampanyası başlatmıştı. İslam düşmanı şer medyanın baskıları karşısında dayanamayan Diyanet İşleri Başkanlığı, İhsan Şenocak'ı Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi’ndeki görevinden açığa almıştı. Dinbir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, yaklaşık 3 ay sonra yanlıştan dönen Diyanet'in İhsan Şenocak'ın göreve iade ettiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İhsan Şenocak şu sözleri nedeniyle hedef olmuştu:

"Kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah'ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ'ye, Boğaziçi'ye gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak… Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme."

NURULLAH ALPAY / YENİAKİT.COM.TR

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