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Yalçın Topçu'dan Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu “O topraklarda yaşayanlar bizim kardeşimizdir, onların refahı ve özgürlüğü bizi yakinen ilgilendiriyor” dedi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 19:38
Yalçın Topçu'dan Afrin açıklaması

Ordumuz Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’deki terörist unsurlar üzerine düzenlenen “Zeytindalı Harekatı” hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu “O topraklarda yaşayanlar bizim kardeşimizdir, onların refahı ve özgürlüğü bizi yakinen ilgilendiriyor” dedi.

“DİPLOMASİNİN YOLLARINI KESMEDEN TEMAS ETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

“Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO'nun başlıca görevlerinden biri sınırlarımızı ve tüm NATO üyesi ülkelerin sınırlarını korumaktır. Fakat NATO burada bir takım yanlış işler yapıyor, NATO üyeliğinin şartlarına aykırı davranıyor. Türkiye bunu görüyor ve okuyor. Türkiye olarak muhataplarımıza en üst düzeyde ve hiç bıkmadan usanmadan, diplomasinin yollarını kesmeden temas etmeye devam ediyoruz.”

“SINIR GÜVENLİĞİ BİR DEVLETİN EN TABİİ HAKKIDIR”

“Şunu herkes bilmeli ki; sınır güvenliği bir devletin en tabii hakkıdır. Ve tabii ki, kardeşlerinin, dil, din, kültür birliği olan insanların güvenliğini, özgürlüğünü ve refahını kollamak bir devletin en tabii hakkıdır.”

“UMARIM TÜRKİYE GİBİ BİR DEVLETİN HASSASİYETLERİNİ ANLAR VE GÖRÜRLER”

“12 bin kilometre öteden gelenler hangi iddialarla oradalar? Kendi başkentlerinin güvenliğini arıyorlar. Peki, biz burnumuzun dibinde olan yerlerde Ankara'nın güvenliğini aramayacak mıyız? Arıyoruz. NATO gibi organizasyonlarda beraber olduğumuz ülkeler umarım Türkiye gibi bir devletin hassasiyetlerini anlar ve görürler. Bölgede terör örgütleri ile partnerlikten vazgeçerler. Ay-yıldızla dost olmak bütün dünya kazandırır.”

 

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 19:38
  1. Yalçın Topçu
  2. Zeytindalı Harekatı
  3. Afrin
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
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