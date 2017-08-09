Yabancı öğrenciler Türk mutfağını öğrendi

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Yunus Emre Enstitüsü’nün organize ettiği Türkçe Yaz Okulu için Bursa’ya gelen farklı ülkelerde 28 öğrenci, Türk mutfağını öğrenmek için yemek yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) Erikli Mesleki Eğitim Merkezi’nde sarma sarıp, hamur açan yabancı öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

TÖMER Bursa Şubes Müdürü Halil Çağlar, “Yunus Emre Enstitüsü’nün yıllardır organize ettiği ‘Türkçe Yaz Okulu’ projesi Bursa ayağını gerçekleştiriyoruz. Projenin Bursa ayağına 12 ülkeden 28 öğrenci geldi. Bu öğrencilerle hafta içi sabahtan öğleye kadar Türkçe dersi yapıyoruz. Öğleden sonra da kültür sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Böylece ülkelerinde öğrendikleri Türkçe’yi ilerletiyorlar. Hem de Türk kültürünü yerinde görerek değerlendirme fırsatı buluyorlar” dedi.

Türkiye’ye toplam 57 ülkeden 700 öğrenci geldiğini belirten Çağlar, “Bu 700 öğrenci 23 farklı şehirde yaz okulu projesi kapsamında eğitimlerine devam ediyorlar. 3 haftalık Bursa programı vardı. Bu hafta sonuna yaklaşıyoruz.Daha sonra Ankara’da Cumhurbaşkanlığı himayesinde bir törenle devam edip, İstanbul gezi turları ile kapanacak. Öğrenciler Bursa’da İznik’te çiniciliği gördüler. İzmir Bergama, Efes, Çanakkale turları yaptılar. Bursa’mızın güzel etkinliği olan körfez turuna katıldılar. Bunun yanında yemek dersi gibi, hat, ebru sanatı öğrenme fırsatı buldular” şeklinde konuştu.

Güney Kore’den gelen Baek Kyong Jo, “Ben Güney Kore’den Türkçe öğrenmek için geldim. Türkçe çok eğlenceli bir dil. Türkiye ve Bursa’da tarihi geziler yaptık. Ebru sanatını gördük ve bugün burada Türk yemekleri pişirmeyi öğreniyoruz” dedi.

Anısa Abdünnnasır Muhammed ise, “Somali’den Türkiye’ye geldim. Türkçe ve Türk kültürünü öğrenmek için buradayım. Türkçe öğrenmek biraz zor, biraz kolay. Burayı çok sevdim ve beğendim. Bugün burada Türk yemeklerini öğreniyoruz” diye konuştu.

Almanya’dan proje kapsamında Türkiye’ye gelen Jan Niederlohmann “Türkçe öğrenmek için geldim. Bugün Türk yemekleri pişiriyoruz. Daha önce Bursa’yı gezdik. Türk kültürünü beğeniyorum. Türkçe öğrenmek benim için zor ama her hafta daha da iyileşiyorum” ifadelerini kullandı.