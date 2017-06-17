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Uyan ey dünya! Açlık intihara sürüklüyor

Yemen'de uzun süredir devam eden çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle milyonlarca kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve bazılarının bu krizden dolayı intihar ettiği belirtiliyor.

17 Haziran 2017 Cumartesi 06:01
Uyan ey dünya! Açlık intihara sürüklüyor

Yemen'de 2 yılı aşkın süredir hükümet güçleri ile Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı silahlı güçler arasında devam eden çatışmalardan en çok etkilenen Kızıldeniz sahil şeridinde yer alan bölge halkı, geçim kaynakları olan hayvanlarını satmak zorunda kaldıkları ve insani felaketle karşı karşıya kaldıkları ifade ediliyor.

Ülkenin batı kesiminde yer alan Taiz'e bağlı Muha ilçesi sakinlerinden 42 yaşındaki Amran el-Akil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de balıkçılık yaparak geçimini sağladığı ancak bölgede yaşanan çatışmalardan dolayı 2 aydan beri denize açılamadığını dile getirerek, iş bulma umuduyla başkent Sana'ya geldiğini söyledi.

Çocuklarının karınlarını doyurmak ve bayram öncesi onlara yeni giysi alacak kadar para kazanma arayışında olduğunun altını çizen Akil, "İş arıyorum. Nerede ne iş olursa olsun fark etmez yeter ki dilencilik yapmayayım veya çocuklarımın yanına elim boş dönmeyeyim." dedi.

Akil, başkent Sana'nın da aralarında bulunduğu ülkenin çoğu kentinde her geçen gün kötüleşen ekonomik sıkıntılara işaret ederek, uluslararası örgütler ile yardım kuruluşlarının Yemen'deki krize farklı çözüm yollarını bulmaları temennisinde bulundu.

"Bir keçim vardı 9 bin Yemen riyalına satarak (25 dolar) bir kısmını çocuklarıma bıraktım bir kısmını da Sana'ya gelmek için harcadım." diyen Akil, tek temennisinin çocuklarına eli boş dönmemesi olduğunu söyledi.

Açlık nedeniyle Yemenli kadın iki kız çocuğu ile intihar etti


Ülkenin orta kesiminde yer alan İbb vilayetine bağlı es-Sedde ilçesinde yiyecek bulamayan 40 yaşındaki Meryem, İman (12) ve Eric (9) isimli kızlarıyla zehir içerek intihar etti. Komşuları, dilenmenin kendisine ağır geldiği için kadının 2 çocuğuyla canına kıydığını aktardı.

Kentteki yardım kuruluşlarında aktivist Mustafa ez-Zeyadi, bölgedeki insani krizden dolayı Meryem ve iki kızı intihar ederek hayatlarına son verdiğini, kocasının ekonomik sorunlarından dolayı kısa süre önce evini terk ettiğini söyledi.

Büyük kriz


Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien de iki hafta önce BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen Yemen'deki insani duruma ilişkin toplantıda yaptığı açıklamada, ülkedeki gıda sorununa değinerek gıda güvensizliği seviyesi bakımından yaklaşık 17 milyon Yemenlinin "Büyük kriz" seviyesine geldiği, aralarında 6,8 milyon kişinin ise açlığın kıyısında olduğunu söyledi.

Dünya Gıda Programı (WFP) da Yemen'deki duruma ilişkin yayımladığı nisan ayı raporunda ülkede yaklaşık 9 milyon kişiye acil gıda yardımını sağlayacağını açıklamıştı.

Yemen krizini "Dünyanın en kötü krizlerinden biri" olarak tanımlanan raporda aylık olarak ciddi tehlike altındaki yaklaşık 7 milyon kişiye gıda yardımının yanında 2,2 milyon çocuğun da yetersiz beslenmeye karşılık tedavi sağlamayı amaçladıkları kaydedildi.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 06:01
  1. Uyan ey dünya! Açlık intihara sürüklüyor
  2. Açlık intihara sürüklüyor
  3. Yemen
  4. açlık
  5. zulüm
  • Türk vatandaşı Türk vatandaşı 1 gün önce
    KATARS KOMŞU ÜLKE NİYE YARDIM ETMİYOR LARARAPLAR​ YARDIM ETSİN VİCDAN YOK Kİ HİÇ BİRİNDE ARAPLAR 5 PARA ETMEZ KİŞİLER
  • Eğri Otur Doğru Konuş Eğri Otur Doğru Konuş 1 gün önce
    ey devletim biz yardım gönderemiyor muyuz buraya..bu konuda bizim yapacağımız varsa halk olarak hazırız...ama müslüman açlıktan ölmesin biz nasıl hesabını veririz rabbime bu durumun. Ya liderim sen nasıl hesap verirsin bu duruma...
Bugünkü Akit

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