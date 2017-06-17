Uyan ey dünya! Açlık intihara sürüklüyor

Yemen'de 2 yılı aşkın süredir hükümet güçleri ile Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı silahlı güçler arasında devam eden çatışmalardan en çok etkilenen Kızıldeniz sahil şeridinde yer alan bölge halkı, geçim kaynakları olan hayvanlarını satmak zorunda kaldıkları ve insani felaketle karşı karşıya kaldıkları ifade ediliyor.



Ülkenin batı kesiminde yer alan Taiz'e bağlı Muha ilçesi sakinlerinden 42 yaşındaki Amran el-Akil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de balıkçılık yaparak geçimini sağladığı ancak bölgede yaşanan çatışmalardan dolayı 2 aydan beri denize açılamadığını dile getirerek, iş bulma umuduyla başkent Sana'ya geldiğini söyledi.



Çocuklarının karınlarını doyurmak ve bayram öncesi onlara yeni giysi alacak kadar para kazanma arayışında olduğunun altını çizen Akil, "İş arıyorum. Nerede ne iş olursa olsun fark etmez yeter ki dilencilik yapmayayım veya çocuklarımın yanına elim boş dönmeyeyim." dedi.



Akil, başkent Sana'nın da aralarında bulunduğu ülkenin çoğu kentinde her geçen gün kötüleşen ekonomik sıkıntılara işaret ederek, uluslararası örgütler ile yardım kuruluşlarının Yemen'deki krize farklı çözüm yollarını bulmaları temennisinde bulundu.



"Bir keçim vardı 9 bin Yemen riyalına satarak (25 dolar) bir kısmını çocuklarıma bıraktım bir kısmını da Sana'ya gelmek için harcadım." diyen Akil, tek temennisinin çocuklarına eli boş dönmemesi olduğunu söyledi.



Açlık nedeniyle Yemenli kadın iki kız çocuğu ile intihar etti





Ülkenin orta kesiminde yer alan İbb vilayetine bağlı es-Sedde ilçesinde yiyecek bulamayan 40 yaşındaki Meryem, İman (12) ve Eric (9) isimli kızlarıyla zehir içerek intihar etti. Komşuları, dilenmenin kendisine ağır geldiği için kadının 2 çocuğuyla canına kıydığını aktardı.



Kentteki yardım kuruluşlarında aktivist Mustafa ez-Zeyadi, bölgedeki insani krizden dolayı Meryem ve iki kızı intihar ederek hayatlarına son verdiğini, kocasının ekonomik sorunlarından dolayı kısa süre önce evini terk ettiğini söyledi.



Büyük kriz





Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien de iki hafta önce BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen Yemen'deki insani duruma ilişkin toplantıda yaptığı açıklamada, ülkedeki gıda sorununa değinerek gıda güvensizliği seviyesi bakımından yaklaşık 17 milyon Yemenlinin "Büyük kriz" seviyesine geldiği, aralarında 6,8 milyon kişinin ise açlığın kıyısında olduğunu söyledi.



Dünya Gıda Programı (WFP) da Yemen'deki duruma ilişkin yayımladığı nisan ayı raporunda ülkede yaklaşık 9 milyon kişiye acil gıda yardımını sağlayacağını açıklamıştı.



Yemen krizini "Dünyanın en kötü krizlerinden biri" olarak tanımlanan raporda aylık olarak ciddi tehlike altındaki yaklaşık 7 milyon kişiye gıda yardımının yanında 2,2 milyon çocuğun da yetersiz beslenmeye karşılık tedavi sağlamayı amaçladıkları kaydedildi.