Türkiye'nin dediği oldu! Terör örgütü PYD yerine Kürtleri onlar...

ENKS kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriye sorununun çözümünü amaçlayan, Rusya'nın öncülük ettiği ve Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü PYD'nin katılmayacağı belirtiliyor.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan ENKS Yöneticisi Kawa Azizi şunları söyledi: "Kongrenin 29-30 Aralık'ta başlaması bekleniliyor. Biz henüz davet edilmedik. Ancak davet gelirse katılırız. Şimdiye kadar ENKS ve PYD dışında 23 Kürt'e davet gitti. Bu 23 Kürt, akademisyen, bağımsız kişiler ve diğer yetkililerden oluşuyor. PYD, YPG ve YPJ'den ise kimse davet edilmedi. PYD, Türkiye ve İran'ın itirazları nedeniyle çağrılmadı."

ENKS olarak Soçi'de yapılacak toplantıyı çok önemli bulduklarını vurgulayan Azizi şöyle devam etti: "Kongre büyük bir önem taşıyor. Bu toplantı büyük bir etki bırakacak, Suriye sorununa katkısı olacaktır. Rusların yaptığı bu toplantıyı çok önemsiyoruz."

Azizi, İran ve Türkiye’nin itiraz ettiği bazı isimlerin şimdiye kadar Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne davet edilmediğini de sözlerine ekledi.