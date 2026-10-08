USS Abraham Lincoln uçak gemisinden haber var

USS Abraham Lincoln, Orta Doğu'da görev yaparken geminin bazı bölgelerinde tamir gerektiği, mürettebatın uzun görev süresi dolayısıyla psikolojik durumunun kötüye gittiği ve Trump yönetiminin gemiyle ilgili sorunları kamuoyundan sakladığı iddialarıyla medyanın gündemine taşınmıştı. Pentagon ise gemiyle ilgili medyaya yansıyan tartışmaların abartıldığını ve uçak gemisine ve mürettebata ilişkin herhangi bir sorun olmadığını açıklamıştı.