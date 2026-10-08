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USS Abraham Lincoln uçak gemisinden haber var

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USS Abraham Lincoln uçak gemisinden haber var

Orta Doğu'da uzun süredir görevde olan USS Abraham Lincoln uçak gemisi, Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü.

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Foto - USS Abraham Lincoln uçak gemisinden haber var

9 AYDIR DENİZAŞIRI GÖREVDEYDİ - İran'la savaş boyunca görev yapan uçak gemisinin 265 gün kesintisiz görevin ardından ülkeye dönmesi ABD medyasında geniş yer buldu. Yaklaşık 9 aydır denizaşırı görevde olan ve bu sürenin büyük bölümünü Orta Doğu'da geçiren USS Abraham Lincoln, San Diego Körfezi'nde törenle karşılandı.

#2
Foto - USS Abraham Lincoln uçak gemisinden haber var

Mürettebatının koşullarının kötüleştiği iddialarıyla kamuoyunun gündemine gelen ve Donald Trump yönetiminin eleştirilmesine neden olan uçak gemisi, mürettebatın aileleri ve askeri görevliler tarafından rıhtımda karşılandı. ABD medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu uçak gemisinin planlanan süre boyunca ABD'de kalarak bakım işlemlerine gireceği kaydedildi.

#3
Foto - USS Abraham Lincoln uçak gemisinden haber var

Savunma Bakanı Pete Hegseth, çarşamba günü uçak gemisine giderek mürettebata, bir birimin alabileceği en yüksek onur olan ve genellikle savaşta önemli başarılar için ayrılan Başkanlık Birim Övgü Belgesi'ni takdim etmişti. Hegseth, burada yaptığı açıklamada, "Lincoln'ü başarısız bir görev sembolüne dönüştürme çabalarına" karşı çıktıklarını ve askerlerle gurur duyduklarını dile getirmişti.

#4
Foto - USS Abraham Lincoln uçak gemisinden haber var

USS Abraham Lincoln, Orta Doğu'da görev yaparken geminin bazı bölgelerinde tamir gerektiği, mürettebatın uzun görev süresi dolayısıyla psikolojik durumunun kötüye gittiği ve Trump yönetiminin gemiyle ilgili sorunları kamuoyundan sakladığı iddialarıyla medyanın gündemine taşınmıştı. Pentagon ise gemiyle ilgili medyaya yansıyan tartışmaların abartıldığını ve uçak gemisine ve mürettebata ilişkin herhangi bir sorun olmadığını açıklamıştı.

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