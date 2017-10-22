Trump, Kennedy Suikasti ile ilgili yeni belge yayınlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada, 1963 senesinde resmî geçit sırasında bir keskin nişancı tarafından başından vurularak öldürülen John F. Kennedy davasıyla ilgili açıklanmayan belgelerin bir kısmının yayınlacanağını bildirdi.

"Başkan olarak, halkın daha fazla bilgiye ulaşabilmesi adına uzun süredir gizli tutulmuş John F. Kennedy dosyalarının açıklanması için izin (talimat) vereceğim."

Ajanslar, bazı belgelerde yer alan bilgilerin ulusal güvenlik çıkarlarına zarar verebileceğinden endişe ediyorlar.

Beyaz Saray yetkililerinin gazetecilere verdiği bilgilere göre, şu an için belgeleri yayınlamayı düşünen Trump, ajansların uyarılarını dikkate alarak belgelerin bir kısmının daha yayınlamasını engelleyebilir.

-Seyfullah Maden

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