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Tır dehşet saçtı

Kayseri'de kontrolsüz olarak yola çıkan tırın iki otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 23:50
Tır dehşet saçtı

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı-Malatya karayolunun 8. kilometresinde, Pınarbaşı istikametine seyreden 38 ST 655 plakalı otomobil ile 38 E 5115 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz olarak yola çıkan Gürcü asıllı şoför idaresindeki GEPZ 810 plakalı tıra çarptı.

Tırın altında sürüklenen otomobilde bulunan 20 yaşındaki Ferdi A. olay yerinde hayatını kaybederken, 20 yaşındaki Ömer E. ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Savaş U. (21), Kurthan A. (21) ve Süleyman E. (20) ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tır şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 23:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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