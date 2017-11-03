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Terör toplantısına Rusya aracılık mı yaptı?

PYD işgali altında bulunan Kamışlı kentinde, rejim güçleri ile PYD arasında toplantı gerçekleştiği ve toplantıya Rusya'nın aracılık ettiği iddia edildi.

03 Kasım 2017 Cuma 02:03
Terör toplantısına Rusya aracılık mı yaptı?

ABD'nin Suriye'de Astana görüşmlerinin ardından diplomatik ağırlığını kaybetmesi ile Rusya, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ile yeni dönemde müttefikliğini güçlendiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Rusya, Kasım ayının ortalarında Soçi'de yapmayı planladığı Suriye Halkları Kongresi'ne PKK/PYD'yi de davet etmişti.

Türkiye'nin baskıları üzerine Rusya, listeyi güncelliyeceğini açıkladı. Fakat, Suriye sahasında Rusya ile terör örgütü PKK/PYD ortaklığı devam ediyor.

GİZLİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Akit Haber'in yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre; Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD işgali altında bulunan Kamışlı'da Esed rejimi ile PYD/PKK arasında gizli bir toplantı gerçekleşti.

Toplantıya, Ali Mamlouk, Mikhail Bogdanov ve Shahoz Hesen katıldı. İddialara göre toplantı Rusya aracılığı ile gerçekleşti.

Kamışlı'da gerçekleşen görüşmenin Bölgede Kevkeb Dağı'nda konuşlu rejime ait 123. Tabur'un bölgeden çıkarılması ve Deyr-Ez Zor kentine gönderilmesini içerdiği iddia ediliyor.

Toplantıya Rus yetkililerinde katıldığının iddia edilmesi ise Suriye'nin kuzeyinde Rejim ile PKK/PYD arasında Rusya'nın çatışma istemediği olarak yorumlanıyor.

BÖLGEDE ÇATIŞMALAR YAŞANMIŞTI

Ağustos 2016'da bölgede PKK/PYD ile Esed güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, rejim birlikleri terör örgütü karşısında gerileyerek birkaç mahalleden çekilmek zorunda kalmıştı. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 02:03
  1. abd
  2. suriye
  3. PKK/PYD
  4. Esed güçleri
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