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Terör sevici mühendis: YPG kazanırsa Afrin'e giderim

Sosyal medyaya düşen görüntülerde mühendis olduğu belirtilen bir kadının, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kin ve nefret dolu sözleri büyük tepki çekti.

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:26

TSK, 20 Ocak'ta Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için Zeytin Dalı Harekatı başlattı.

Mehmetçik'in Türkiye'nin güvenliği için başlattığı bu operasyona ülke içerisinde bir kesim karşı çıkarken, sosyal medyada da kin ve nefret dolu sözler sarf ediyor.

"YPG KAZANSIN ROJAVA'YA GİDERİM"

Onların son örneği ise eğitimini Türkiye'de alan inşaat mühendisi bir kadın oldu. Türklere ve Kürtlere hakaretler savuran kadın şunları söyledi: "Her tarafta önüme taş koyuldu. Bu sistem içerisinde yükselmeme izin verilmedi. Çünkü neden? Alışmışsınız eşek Kürt'e vurun ensesine silleyi alın lokmayı. Siz bu Kürtlere alışmışsınız. Ama artık bu Kürtlerin devri bitti. Bize saygı duyacaksınız. Kimse kimsenin kölesi değil. Bu sistem içerisinde Kürt'ü sömüren Kürt de şerefsizdir. Umarım Afrin'de YPJ-YPG kazanır ve ben mühendisliğimi gider Rojava'da yaparım. Kendi halkımın kalacağı evleri inşa ederim, bu şerefsizlerin değil."

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 09:26
  1. mühendis
  2. afrin

YORUM YAZ

  • fatih mutlufatih mutlu50 dk önce
    Kafiri gavuru fetösü.pkk sı hepsi birolmuş.mehmetcik şehid olur.sizler leş
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU52 dk önce
    Bende 30 sene fiili olarak yurt içinde ve yurt dışında bir mühendis olarak görev yaptım, yurt dışında( Libyada) görev yaptığımda, Bu beyni yıkanmış Bayan sözde mühendis iki zerre kadar mühendislikten anladığı yok, Bunlar Türk şirketlerinde çalışıp ekmeğini yerler sonrada PKK, lılara şatiyelerden öeğüte para toplarlarlar Libyanın yeşil meydanında çadır kurup propaganda yaparlar Şantiye yakarlar, bunlar gibi mühendis ve işçiler çok gördüm, Diyecek çok sözüm var ama ve lakin ,,,,
  • Ebu Harun Ebu Harun 1 sa önce
    Şimdi git. ... Seni tutan mı var? Bol bol mezar kazarsın...vesselam
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Kazanmasını ne diye bekliyorsun , çık şimdi git, leşini Afrine gömsünler
  • SedaSeda1 sa önce
    Şerefsiz ozaman gidip rojavada okusaydın.Türkiyede yaşama git ne bekliyorsun bıktık artık sizden yaaa pislikler...
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