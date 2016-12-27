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Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler

Sincar’daki varlığı tehlikeye düşünce feryat eden terör örgütünün sesini İran destekli milisler duydu. Kamışlı’ya asker gönderen Haşdi Şabi milisleri, PKK’yı tehdit eden Erbil yönetimine karşı KYB ile Goran’ı birleştirmeye girişti.

Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler
Eklenme: 27 Aralık 2016, 00:54
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Türkiye’nin Suriye’de attığı adımlarla terör koridorunu engellemesi ve Sincar’daki terör örgütü unsurlarının tahliyesine dönük baskıları sonucu sıkışan PKK’nın yardımına İran destekli milis gücü Haşdi Şabi yetişti. Terör örgütünün Suriye kolu PYD’ye asker göndererek arka çıkan Haşdi Şabi, şimdi de ‘gerekirse Sincar’daki PKK’ya saldırırız’ mesajı veren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) karşı siyasi ittifaklar organize etmeye koyuldu. İran’a yakınlığıyla bilinen Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB), Değişim Hareketi’ne (Goran) birleşme teklifi götürdüğü ortaya çıktı.

İRAN ELİYLE İTTİFAK

KYB Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar’ın talebi üzerine önceki gün Süleymaniye’de 35 üst düzey parti yetkilisinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Rudaw’a konuşan KYB teşkilat sorumlusu Sirva Kuyha, “Toplantının öncelikli konusu Sayın Bahtiyar’ın Goran’la birleşerek tek parti olmamıza ilişkin yolun bulunması önerisiydi” dedi. Birleşmenin imkânsız olmadığını vurgulayan Kuyha, “Tek parti olabiliriz. Çünkü içinde bulunduğumuz mevcut durum bunu gerektiriyor” ifadelerini kullandı. Tahran yönetimiyle iyi ilişkileri bilinen KYB’nin birleşme konulu olağanüstü toplantısının, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’nin PKK’nın Sincar’da kalma ısrarına devam etmesi durumunda askeri güce başvurabileceğini ima etmesinin ardından gelmesi tartışma yarattı. Görüşmeler, İran destekli Haşdi Şabi’nin KYB eliyle Kuzey Irak’taki muhalefeti Barzani’ye karşı ayaklandırma girişimi olarak yorumlandı.

Öte yandan, Irak’ta IKBY’ne karşı siyasi birlik çabalarıyla PKK’ya kalkan olan Haşdi Şabi, Suriye’de terör örgütüne fiilen askeri desteğini sundu. Esad rejimine yardım bahanesiyle harekete geçen İran destekli 400 milisinin, PYD kontrolündeki Kamışlı’ya ulaştığı bildirildi. Söz konusu Haşdi Şabi birliklerinin bir kısmı Terteb askeri karargâhına yerleştirilirken, diğer kısmı ise Kewkeb Dağları’na yerleştirildi. Terör örgütü PYD’nin dibine konuşlanan ve sayısı 4 bine çıkacak İran destekli Haşdi Şabi milislerine sesini çıkartmaması dikkat çekti.

KYB’NİN MİLİS BAĞLANTISI

Goran ile ittifak kurarak Kuzey Irak’taki dengeleri değiştirmeye çalışan KYB’nin İran’a yakın olduğu biliniyor. Partinin Tahran destekli Haşdi Şabi milisleriyle ilişkileri de şaşırtıcı boyutta. Kısa süre önce Erbil medyasına demeç veren Haşdi Şabi’nin Sünni sivillere yaptığı katliamlarla bilinen vahşi komutanı Ebu Azrail lakaplı Eyyüb Hasan, KYB’nin Genel Sekreteri Celal Talabani hakkında “Ben sadece Celal’i severim. Keşke onun yerine ben hasta olsaydım” demişti. Kürtleri çok sevdiğini söyleyen eli kanlı terörist, yakın bir tarihte Süleymaniye’yi ziyaret edeceğini söylemişti.

PYD KÜRTLERİ YAKTI!

Terör örgütü PYD’nin, kontrolündeki Afrin’de Barzani yönetimine yakın Kürdistan Demokrat Partisi - Suriye (KDP-S) üyesi 3 siyasetçiyi yakarak öldürdüğü öne sürüldü. Ölen kişilerden İzzet Halil’in kardeşi Hasan Halil, PYD’ye bağlı güçlerin, kardeşinden kendilerine katılmasını istediğini ancak kardeşinin reddetmesi üzerine zorla götürüldüğünü söyledi. Terör örgütünün kardeşiyle birlikte iki kişiyi de ‘zorunlu askerlik’ uygulaması kapsamında silâhaltına aldığını dile getiren Hasan Halil, PYD’nin üçünün yanarak ölmelerine sebep olduğunu belirtti. Üç kişinin, kaldıkları çadırın yanması sonucu can verdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Hasan Halil, olayın aydınlatılmasını istedi. Suriye muhalefeti ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi olayı kınayarak, PYD’yi cinayetle suçladı.

 

Star Gazetesi

 
Etiketleriranırakhaşdi şabipkkterör örgütütürkiyedestek
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