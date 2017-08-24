Suudi Kral’dan 100 milyon dolarlık tatil

81 yaşındaki Kralı Selman, Fas’ın Tanca bölgesindeki tatilinde, ülkesinin yıllık turizm gelirinin yüzde 1,5'ine denk gelen 100 milyon dolar harcadı.

24 Temmuz’da bin kişilik bir heyetle Fas’a giden ve yaklaşık 1 ay kalan Suudi Kral, tatilini 74 dönümlük bir arazide geçirdi. Kral Selman’ın çalışanları, bakanları, danışmanları, akrabaları ve güvenlik personeli de 1 aylık tatil için şehrin en pahalı otellerinde kaldı.