Suriyeli savaş mağdurları için Yüksek Teknolojili Ortez Protez Merkezi

Kurulduğu günden bu yana insani yardım alanında bir çok kalıcı projeyi hayata sokan İHH İnsani Yardım Vakfı; Kuveyt Zekat House kurumu ve Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ile birlikte savaş yaralanmaları sonucu sakat kalarak ortez protez ihtiyacı duyan hastaları tedavi etmeyi amaçlayan ortak bir projeye imza attı.

İstanbul, Şanlıurfa ve Hatay’da inşa edilen 3 ayrı protez merkezi, 19 Nisan’da İstanbul’da düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Protez bekleyen iki çocuğun hikâyesi

Dünyanın bir bombalama sonrasında bacakları kopmuş yerde otururken babasına ‘’baba, beni kaldır’’ dediği videosuyla tanıdığı 8 yaşındaki Suriyeli Abdulbasit ile Halep’teki evleri 1 buçuk yıl önce varil bombasıyla vurularak bacaklarını kaybeden 9 yaşındaki Henin ve iki yıl önce Halep’te bir bombalı saldırısı sonucu sağ ayağını kaybeden 8 yaşındaki Ali, bu merkezler sayesinde protez ayaklara sahip olmayı bekliyor.

Tedavi için İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığı ile Türkiye’ye getirilen Abdulbasit, Henin ve Ali 19 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek açılışa katılacaklar.

Ücretsiz hizmet verecekler

Türkiye’de ilk defa Suriyeli savaş mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek teknoloji ile ortez protez merkezleri açılıyor. İhtiyaçları temin etmek üzere planlan merkezlerde 2 yılda bin ihtiyaç sahibi için ortez protez üretilmesi ve uygulanması hedefleniyor.

Yaralanma sonucu sakat kalan Suriyeli savaş mağdurlarını öncelemekle beraber, savaş dışı sebeplerle de sakat kalmış, ortez protez temini imkanı olmayan ihtiyaç sahipleri de bu merkezler sayesinde ücretsiz olarak ortez protez imkanlarına kavuşacaklar.

Projenin özellikleri

• 3D (üç boyutlu) tarayıcılar kullanılarak hastadan ölçü alması ile (alçı ölçüye gerek kalmadan) öncü bir projedir.

• Protez üretimine özel üretilmiş yazılım ve 3D yazıcı kullanılması ile üretim maliyetleri düşürülmüştür.

• 3D yazıcıyla soket üretiminin gerçekleştirilmesi ile hastaların İstanbul merkezde ortalama 4-6 saat içinde protezlerine kavuşabilmeleri mümkün olabilecektir.

• Özel yazılım ve 3D yazıcılar sayesinde hastaya özel soket veya gerektiğinde özel imalat protezler yapılabilecektir.

• Merkezden uzak (kamplar, savaş bölgeleri gibi) yerlerde sadece bir tekniker 3D tarayıcılar ile alçı ve ölçü ekipmanları taşımadan; alçı kalıplarının transferine dair sorun yaşamadan ölçü alabilecek, transfer sağlayabilecektir.

• Güdük volüm değişikliklerinin elektronik ortamdaki ana veri üzerinde uygulanabilmesi ile tekrarlayan ölçü alımları ortadan kalkacaktır.

• Sık rastlanan ölçü alma sırasında yetişmiş tekniker bulma sorunu ortadan kalkacaktır.

• EinScan-Pro 3D tarayıcı kullanımı sayesinde her bir teknikerin günde en az 10 hastadan ölçü alabilme imkanı vardır.

• Protez ara elemanı (diz, ayak) olarak bütün dünyada kabul edilen markaların ürünleri tercih edilecektir.

Program akışı

Protokol konuşmaları

Tarih: 19 Nisan 2017 Çarşamba

Saat: 09:30 – 11:00

Yer: Dosso Dossi Hotel – Akşemsettin Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi No 46 – 48, Fatih İstanbul

Ortez Protez Merkezi açılışı

Tarih: 19 Nisan 2017 Çarşamba

Saat: 11:30

Yer: Özel Kuveyt İstanbul Ortez Protez Merkezi - Derviş Ali Mahallesi, Fevzi Paşa Caddesi, Aktar Kerim Sokak, No 21, Fatih İstanbul

NOT: Oteldeki programın hemen ardından Ortez Protez Merkezi’nin açılışı için Edirnekapı’daki merkeze geçilecektir.