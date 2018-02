Sosyal medyada terörün ekmeğine yağ sürmeyin

Sınır bölgemizi PYD/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerden temizlemek için başlattığımız Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında büyük darbe yiyen teröristler, sosyal medya üzerinden büyük bir karalama kampanyası başlattı. Afrin Operasyonu ile ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar konusunda milletimizi uyaran sosyal medya uzmanları, “Teröristlerin ekmeğine yağ sürmemek için sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara itibar etmeyin. Devletin resmi organlarından yapılan paylaşımları dikkate alın. Bu tarz paylaşımlarla direncimizi kırmak isteyen sosyal medya teröristlerinin oyununa gelmeyin” ifadelerini kullandılar.

TERÖR HESAPLARINA DİKKAT!

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık, sosyal medya teröristlerinin Afrin Operasyonu’nu hedef aldığını kaydederek, “Zeytin Dalı Harekâtı sosyal medya terörü ve teröristleri aracılığıyla manipüle edilmeye çalışılıyor. PYD/YPG ve DEAŞ lehine paylaşımlar yapıyorlar. Bu da büyük bir bilgi kirliliğine neden oluyor” dedi. Operasyonla ilgili yalan görsellere çok dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Kırık, “Sanki sınırda çekilmiş gibi ya da o bölgede çekildiği iddia edilen fotoğraflar paylaşılıyor. Bu fotoğraflar aracılığıyla da Mehmetçik’in sanki Afrin’de sivillere saldırdığı algısını oluşturmaya çalışılıyor. Bunlar ne yazık ki troll hesaplar diye tarif ettiğimiz anonim kimlikler aracılığıyla, terör örgütleri lehine çalışan hesaplar aracılığıyla yayılmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı. Kaynağı belli olmayan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Kırık, “Bunun dışında TSK’nın orada bozguna uğratıldığı, savaş uçaklarının düşürüldüğü, tankların yakıldığı söz konusu. Ancak bu görseller incelendiğinde geçmişe dair farklı bölgelerde çekilmiş fotoğraflar olduğunu görüyoruz. Kaynağı belli olmayan paylaşımları yaymak terör örgütlerini ekmeğine yağ sürüyor. Paylaşım yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor. Devletin resmi hesaplarından yapılan paylaşımlar dikkate alınmalı. Türkiye’yi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Dünya kamuoyunda Türkiye’yi zor duruma düşürmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

SİBER SAVAŞ YÜRÜTÜYORLAR

Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı (USMED) Said Ercan, “Afrin Operasyonu üzerinden ülkemize karşı siber bir savaş yürütülüyor. Terör örgütlerinin hiçbir etik kuralı olmadığı için her yol mübahtır anlayışıyla her türlü pisliği yapıyorlar” dedi. Sosyal medyadaki her paylaşıma itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Ercan, “Yaydıkları fotoğrafların yalan olduğunu ufak bir araştırma ile anlıyorsunuz. Bunu anlamak çok zor değil. Yıllar önceki fotoğrafları kullanıyorlar. Bunu 15 Temmuz’da da yaptılar. Hâlâ yaşayan bir askerin fotoğrafını başı kesik diye paylaştılar. Biz o gün 250 şehidimizi değil yalan bir görseli tartıştık. Bu bir yöntemdir” dedi.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cıngı ise “Yıllar önce Yemen’de yanan tankı Türk tankı gibi gösteriyorlar. YPG iki türlü propaganda yapıyor. Birincisi sanki ordumuz zor durumdaymış gibi algı oluşturmaya çalışıyor. İkincisi de ülkemizin sivilleri öldürdüğü yalanını söylüyorlar. Aslı astarı olmayan görseler ve bilgiler paylaşılıyor. Türkiye ile hiçbir ilgisi olmayan görselleri paylaşıyorlar. Bu yalanlara itibar etmemek lazım” uyarısında bulundu.