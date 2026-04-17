Gıda Göz göre göre at ve eşek eti yediriyorlar
Göz göre göre at ve eşek eti yediriyorlar

Göz göre göre at ve eşek eti yediriyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği listede birçok üründe hile tespit edilirken, İzmir’de bir işletmenin pide harcında at ve eşek eti bulunması dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde yürüttüğü gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 81 ilde gerçekleştirilen kontrollerin sonuçları, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında iki ayrı liste halinde yayımlıyor. Bu kapsamda ürünler ve markalar vatandaşla açık şekilde paylaşılıyor.

Son olarak 16 Nisan tarihli liste güncellenirken, bal, zeytinyağı, pide, kaşar peyniri, baharat, tatlı, tereyağı, kebap, köfte ve sucuk gibi birçok üründe uygunsuzluk tespit edildi.

Listede en dikkat çeken detay ise İzmir’de bir işletmede ortaya çıktı. Denetimlerde söz konusu işletmenin pide harcında tek tırnaklı eti kullanıldığı belirlendi. Bu durum, kamuoyunda bir kez daha “at ve eşek eti” skandalı olarak yankı buldu.

 

 

Acizlik

Yedirirler bakanlık yedirirler. Sen bunlara dişinin kovuğuna yetmeyecek ceza yazarsan yedirirler. Ciğerini yakacak ceza verdiği zaman daha başka davranırlar.ama bakanlık olarak en kolay yolu seçmişsiniz sadece isimlerini yayınlıyorsunuz, ne anladık biz bu işten. Sadece isimlerini yayınlamak demek ben bunlara karşı gelemiyorum acizim anlamına geliyor benim düşünceme göre.
