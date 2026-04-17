BM, Gazze'deki trajediyi böyle açıkladı Günde 47 kadın ve çocuk katledildi

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Cenevre Ofisi Direktörü Sofia Calltorp, Ekim 2023'ten Aralık 2025'e kadar Gazze'de 38 binden fazla kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğünü belirterek "Bu da günde ortalama 47 kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğü anlamına geliyor." açıklamasını yaptı.

Calltorp, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında İsrail'in saldırdığı Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki ateşkesin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen insani ihtiyaçların kritik düzeyde kaldığını kaydeden Calltorp, kadın ve kız çocuklarının ciddi ve sürekli risklerle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirtti.

Calltorp, "Ekim 2023 ile Aralık 2025 arasında Gazze'de 38 binden fazla kadın ve kız çocuğu öldürüldü. Bu da günde ortalama 47 kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğü anlamına geliyor." dedi.

 

Kadın ve kız çocuklarının, Gazze'deki ölümlerin daha önce hiç olmadığı kadar yüksek bir oranını oluşturduğunun altını çizen Calltorp, Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen raporlar son aylarda kadın ve kız çocuklarının öldürülmesinin devam ettiğini ve yaşamlarına yönelik tehditlerin sürdüğünü söyledi.

Calltorp, raporların, yaklaşık 11 bin kadın ve kız çocuğunun ömür boyu sürecek engellere yol açan yaralanmalar geçirdiğini de ortaya koyduğu kaydedildi.

