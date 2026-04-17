8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kabri başında dualarla anıldı

1993 yılında hayatını kaybeden Türk siyasetinin ve ekonomisinin önemli ismi ve 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 33’üncü senesinde Zeytinburnu’nda bulunan anıt mezarda dualarla anıldı. Törene Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal ile eşi Asuman Özal, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, ,İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara Ve Boğazlar Bölge Komutanı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu katıldı.

KABRİNE ÇELENK BIRAKILDI

Anma töreni, Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın özgeçmişi okunması ile başladı. Özgeçmişin okunmasının ardından, Özal’ın kabrine askerler tarafından Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakıldı. Duaların ardından törene katılan protokol üyeleri, Turgut Özal’ın ailesine taziyelerini iletti. Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyet, anıtmezar içerisinde bulunan Turgut Özal Müzesini de ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Çiftçi ve protokol heyeti anma programının ardından 27 Mayıs darbesi ile idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun kabirlerini de ziyaret ederek karanfil bıraktı.