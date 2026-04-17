8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kabri başında dualarla anıldı
Gündem

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kabri başında dualarla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 33’üncü yıl dönümünde İstanbul Topkapı'daki anıt mezarı başında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katıldığı törenle anıldı. Çiftçi ve protokol heyeti Özal’ın ardından 27 Mayıs darbecilerinin astığı Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun kabirlerini de ziyaret ederek karanfil bıraktı.

1993 yılında hayatını kaybeden Türk siyasetinin ve ekonomisinin önemli ismi ve 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 33’üncü senesinde Zeytinburnu’nda bulunan anıt mezarda dualarla anıldı. Törene Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal ile eşi Asuman Özal, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, ,İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara Ve Boğazlar Bölge Komutanı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu katıldı.

KABRİNE ÇELENK BIRAKILDI

Anma töreni, Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın özgeçmişi okunması ile başladı. Özgeçmişin okunmasının ardından, Özal’ın kabrine askerler tarafından Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakıldı. Duaların ardından törene katılan protokol üyeleri, Turgut Özal’ın ailesine taziyelerini iletti. Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyet, anıtmezar içerisinde bulunan Turgut Özal Müzesini de ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Çiftçi ve protokol heyeti anma programının ardından 27 Mayıs darbesi ile idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun kabirlerini de ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Suudi Arabistan’dan Hac öncesi yeni önlemler: Mekke’ye belgesiz girilemeyecek
Suudi Arabistan’dan Hac öncesi yeni önlemler: Mekke’ye belgesiz girilemeyecek

Gündem

Suudi Arabistan’dan Hac öncesi yeni önlemler: Mekke’ye belgesiz girilemeyecek

Program belli oldu: Hacı adaylarının beklediği haber geldi
Program belli oldu: Hacı adaylarının beklediği haber geldi

Gündem

Program belli oldu: Hacı adaylarının beklediği haber geldi

İtalya’da filmlere taş çıkartan banka soygunu: Özel kuvvetler bankaya girdi, soyguncular buhar oldu!
İtalya’da filmlere taş çıkartan banka soygunu: Özel kuvvetler bankaya girdi, soyguncular buhar oldu!

Dünya

İtalya’da filmlere taş çıkartan banka soygunu: Özel kuvvetler bankaya girdi, soyguncular buhar oldu!

Diyanet'ten hac vizesi uyarısı: Ağır yaptırımları var, anında sınır dışı edilecekler
Diyanet'ten hac vizesi uyarısı: Ağır yaptırımları var, anında sınır dışı edilecekler

Gündem

Diyanet'ten hac vizesi uyarısı: Ağır yaptırımları var, anında sınır dışı edilecekler

Tütün Düşmanı

Allah gani gani rahmet etsin. Çok severdim. Çok iyi insandı.
