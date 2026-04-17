Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Süper Lig devi Galatasaray, olağan başkanlık seçiminin 23 Mayıs Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüzün 14.04.2026 tarihli, 017 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. maddesi gereğince, kulübümüzün “Olağan Seçim Toplantısı” 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacaktır.
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir."