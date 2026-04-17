Tehlikenin adı Dijital Deccal! Yavrularımızın Kurban olmasına dur deme vaktidir

Şevki Yılmaz, yazısında Kutlu Doğum Haftası'nın manevi iklimini, İslam coğrafyasındaki acılar ve ülkedeki toplumsal bozulma ile kıyaslayarak derin bir üzüntü ve endişe dile getirdi. "Hz. Peygamber'in (s.a.v.) örnekliğini ve ahlakını yavrularımıza tanıtamadığımız" bir dönemde olunduğunu vurgulayan Yılmaz, Gazze, Lübnan ve İran'daki olaylara dikkat çekerek, Alem-i İslam'ın çaresizlik içinde olduğunu ifade etti.

"Gençsel Dönüşüm Şart!"

Anadolu'nun kahramanlık destanlarına değinen Yılmaz, Urfa ve Maraş örneklerini vererek, gençliğin manevi ve ahlaki yıkımına işaret etti. 10-11 yaşındaki çocukların okul koridorlarında katledilmesini "aman Ya Rabb" diyerek dehşet içinde karşılayan Yılmaz, bu durumu dijital ve görsel medyanın insiyatifine bırakılan nesillerin bir sonucu olarak değerlendirdi.

"Büyük ve çok farklı bir 'terör' saldırısı altındayız!" diyen Yılmaz, Gazze'deki fiziksel saldırıların, Türkiye'de dijital medya, internet ve oyunlar yoluyla nesillere yönelik bir "Dijital Deccal" operasyonu olarak karşılık bulduğunu belirtti. Yılmaz, yıllardır "Kentsel dönüşümden önce gençsel dönüşüm şart" diye uyardıklarını hatırlatarak, somut gerçekler karşısında inadın bırakılması ve imançlı, ahlaklı bir nesil yetiştirme gayretlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Öğretmen Atamaları ve Eğitim Sistemi

Yılmaz, öğretmen atamalarında "İlmi! Ehli!" ve "Ahlaki ilkeleri!" esas alan mülakatların yapılması, okullara "Ahiret Hayatına Hazırlık" derslerinin konulması, Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi ve Ahlak derslerinin seçmeli olmaktan çıkarılması gerektiğini savundu. Ayrıca, gençlerin Cuma Namazına aidiyet hissetmeleri için Cuma gününün en azından yarım gün tatil edilmesini önerdi.

Radikal Tedbirler ve Caydırıcı Cezalar

Yılmaz, nesillerin imanını ve ahlakını yok eden esrar, eroin, kimyasal uyuşturucular ve sanal kumar baronları için idam cezası getirilmesini, Survivor gibi "ahlaksız yayınlara", şiddet teşvik eden dizilere, aileyi yıkan yayınlara son verilmesini istedi. RTÜK ve Siber güvenlik kurumlarının daha etkin çalıştırılması gerektiğini belirten Yılmaz, 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminin değiştirilmesini, 10 yaşında çocuklar katledilirken "uyanmamız" gerektiğini söyledi.

"Geç kaldığımız ne varsa! 'Kim ne diyecek' diye bakmadan hayata geçirelim!" diyerek yetkililere seslenen Yılmaz, yazısını Türkiye'nin ve tüm insanlığın şerlerden muhafazası, Filistin'in özgürlüğü ve "İslam Sözleşmesi"nin uygulanması dilekleriyle tamamladı.