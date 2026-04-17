Gündem
Okul saldırıları sonrası bakanlıklar harekete geçti! 'Aileler de artık...'

Okul saldırıları sonrası bakanlıklar harekete geçti! 'Aileler de artık...'

Akın Gürlek, okul saldırılarının ardından suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların artırılmasının gündemde olduğunu belirtti. Gürlek, gerekli görülmesi halinde ailelerin de denetim ve bakım yükümlülüğünü ihmal etmeleri durumunda, özellikle şiddet ve adam öldürme gibi suçlarda sorumluluklarının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Akın Gürlek, okul saldırılarının ardından suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların artırılmasının gündemde olduğunu belirtti. Gürlek, gerekli görülmesi halinde ailelerin de denetim ve bakım yükümlülüğünü ihmal etmeleri durumunda, özellikle şiddet ve adam öldürme gibi suçlarda sorumluluklarının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin A Haber'e yaptığı açıklamada, "Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması, sosyal medya yasası, sosyal ve görsel medyada teşvik edici programlar ya da sosyal medya yayınlarıyla ilgili tedbirler alacağız" dedi.

 

AİLELER DE SORUMLU OLACAK

Gürlek, suçun sadece faili değil, o faili yetiştiren ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen çevreyi de kapsayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlülüğü ihmal etme anlamında çocukların işlediği bazı suçlardan, özellikle de şiddet içeren suçlar ve adam öldürme gibi suçların sorumluluğunu da gündeme getireceğiz" ifadesini kullandı.

 

SİLAH MUHAFAZASINA DÜZENLEME

Gürlek, "Aynı şekilde ruhsatlı olsa dahi silahların çocukların erişemeyeceği şekilde evde muhafaza edilmesi ve bu konuda usule aykırı muhafaza edilmesi nedeniyle de bir suç işlenmesi halinde ruhsat sahibi kişi hakkında cezai sorumluluk anlamında 6136 sayılı yasada düzenlemeler yapmayı da düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

 

OKUL VE BENZERİ YERLERDE İŞLENEN CİNAYETLER...

Gürlek, "Okul ve benzeri yerlerde de işlenen adam öldürme eylemlerini nitelikli adam öldürme maddesi olarak düzenleme yapmayı düşünüyoruz" dedi.

 

TELEVİZYON PROGRAMLARI

Gürlek, "Televizyonlarda şiddeti özendirici, silah kullanmayı teşvik edici gibi görsellerin olduğu noktalarda da bununla ilgili gerekli adımları atıp ve özellikle cezai anlamda sorumluluk içeren düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Yorumlar

Denetim altına alınmalı

Emekli olan emniyet mensuplarına (gerekli olan korunması gerekenler hariç) emekli ikramiyesne ek olarak silah verilmesi doğru değil. Bunların denetim altına alınması ,gerktiğinde toplanması gerekir.Ayrıca yerli filmlerde silah bir zenginlik ve üstünlük olarak gösteriliyor , genç hafızalara olumsuz etkiliyor.Bunlarda denetlenmeli.

Çuvaldız

Okullara polis değil psikolog lazım. Rehber öğretmenlerin haricinde bazı merkez okullarda öğrenci ve ailelerine hizmet veren yeterli sayıda psikologlar olmalı, bunlar adli makamlar ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalı, çocukların gerekirse ailelerden alma, örgün öğretimden uzaklaştırma yetkileri olmalı...
