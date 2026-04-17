Metabolizmanız için... Her gün salata yiyince vücudunuzda bakın neler oluyor
#1
Sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi olarak görülen salata, organlardan cilt sağlığına kadar pek çok noktada fayda sağlıyor. İşte her gün düzenli salata tükettiğinizde vücudunuzda meydana gelen o değişimler…

#2
Her gün düzenli olarak salata tüketmek, zayıflamanın yanı sıra hücreleri de yeniliyor.

#3
Peki, her gün aralıksız salata tükettiğinizde metabolizmanız bu duruma nasıl tepki veriyor? Vücudunuz size teşekkür mü ediyor, yoksa bazı eksikliklerin sinyalini mi veriyor? İşte her gün salata yemenin vücudunuzdaki etkileri:

#4
Su ve lifin mucizevi birleşimi sayesinde midenizi yormadan doygunluk hissi sağlar. Özellikle hindiba veya radicchio gibi acı aromalı sebzeler, sindirim sistemini uyararak ani tatlı krizlerini engelliyor.

#5
Sebzelerin yanına eklenecek kuruyemiş, baklagil veya balık, tabağınızı gerçek bir besin bombasına dönüştürüyor.

#6
Salata yerken sağlığınızdan olmamak için hazır soslardaki gizli şeker ve kalori tuzaklarına dikkat etmelisiniz.

#7
Uzmanlar, pestisit (tarım ilacı) kalıntılarından kurtulmak için sebzelerin kabartma tozu (karbonat) eklenmiş suyla iyice yıkanmasını veya organik ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

Oğlu da babasının izinde! Provokatör Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı
Gündem

Oğlu da babasının izinde! Provokatör Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı

FETÖ'cü hainlerin avukatlığına soyunan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!
Gündem

Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, öğretmene bıçakla saldırmaya çalıştı. Bıçaklı saldırgan polis eki..
19 yaşındaki muhalif gençten tarihi milliyetçilik dersi! AK Partili teyze gözyaşlarını tutamadı
Yaşam

19 yaşındaki muhalif gençten tarihi milliyetçilik dersi! AK Partili teyze gözyaşlarını tutamadı

Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran videoda, muhalif olduğunu belirten 19 yaşındaki bir gencin vatan sevgisi ve devlet adamlı..
İmamoğlu davasında 23. gün! Koruma görevlisinden kamera bantlamaya komik savunma
Gündem

İmamoğlu davasında 23. gün! Koruma görevlisinden kamera bantlamaya komik savunma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak" suçlamasıyla yargılandığı, 92’si tutuklu 414 sanıkl..
Papa 14. Leo, Trump’a karşı vites yükseltti: Yazıklar olsun! Bir avuç zorba dünyayı harap ediyor
Gündem

Papa 14. Leo, Trump’a karşı vites yükseltti: Yazıklar olsun! Bir avuç zorba dünyayı harap ediyor

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Trump ile kavgasında vites yükselterek “Tanrı’nın adını kullanarak dini kendi askeri, ekonomi..
Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!
Gündem

Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Ahmet Kavlak’ın okul saldır..
