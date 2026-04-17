İslami Cihad'dan Lübnan açıklaması: Ateşkes süreci değerlendirildi

İslami Cihad Hareketi, Lübnan halkı ve sahadaki unsurların mücadelesini selamlayarak bu süreci "tarihi bir başarı" olarak nitelendirdi. Güney Lübnan’da 46 gün boyunca devam eden çatışmaların, bölgedeki dengeler açısından yeni bir dönem başlattığı kaydedildi.

"Kararlı duruş" vurgusu

Açıklamada öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

Direniş güçlerinin sahadaki mücadelesi övüldü.

İsrail 'in askeri hedeflerine ulaşmasının engellendiği öne sürüldü.

Bölge halklarına yönelik genişleme planlarının başarısızlığa uğratıldığı ifade edildi.

Temenniler paylaşıldı

Hareket tarafından yapılan açıklamada, çatışma sürecinde hayatını kaybedenler ve yaralananlarla ilgili taziye ve şifa dileklerine yer verildi. Ayrıca, yerinden edilen sivillerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi ve Lübnan’ın istikrarının korunması yönündeki temenniler dile getirildi.

Söz konusu ateşkesin, bölgedeki askeri hedefleri boşa çıkardığı ve direniş unsurlarının sahadaki kararlılığını kanıtladığı vurgulandı.