Dünyanın neresine giderseniz gidin... Havalimanları ve uçaklar neden hep soğuk olur?

Dünyanın neresine giderseniz gidin, havalimanı kapısından içeri girdiğiniz an sizi karşılayan o ortak bir his vardır: Hafif bir ürperti. Şık tasarımları ve devasa tavanlarıyla büyüleyen bu dev terminallerde veya bulutların üzerindeki uçak kabinlerinde neden her zaman "hırka giydiren" bir soğukluk olduğunu hiç düşündünüz mü? Çoğu yolcu bu durumu bir işletme tercihi sansa da, aslında o dondurucu atmosferin arkasında milyonlarca insanın sağlığını koruyan bilimsel gerçekler ve mühendislik harikası operasyonel zorunluluklar yatıyor.