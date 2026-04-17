Sağlık Virüs 16 vilayete yayıldı: Can kaybı 8’e yükseldi
Sağlık

Virüs 16 vilayete yayıldı: Can kaybı 8'e yükseldi

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Virüs 16 vilayete yayıldı: Can kaybı 8’e yükseldi

Gana Sağlık Servisi, Maymun çiçeği virüsünün 16 vilayete yayıldığını, vaka sayısının 1062’ye yükseldiğini ve salgında can kaybının 8’e ulaştığını açıkladı.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsünün ülkenin 16 vilayetinde yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Ülkede M çiçeği vakasının 1062'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla ekipler tarafından 16 vilayetin tamamında izleme çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Gana hükümeti, 19 Mayıs 2025'te ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz 2025'te virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.

