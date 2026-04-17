Koskoca ABD’yi dengesiz korsanlar yönetiyor: Hegseth, "İki tanker ele geçirildi onların petrolünü satacağız!"

ABD ve İsrail’in kanunsuz saldırısıyla İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması üzerine Trump yönetiminin haftalardır en büyük çabası boğazı yeniden gemi trafiğine açmak. Ancak bu sırada ABD yönetimi, daha önce hiç görülmemiş şekilde dengesiz politikalar takip ediyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’ın Hürmüz’den izinsiz geçen gemileri durdurmasına: “Uluslararası sulardan geçen ticari gemilere tehdit savurmak korsanlıktır” demişti.

“BU İKİYÜZLÜLÜK İNANILMAZ”

Aynı Hegseth, ABD’nin ele geçirdiği iki petrol tankeri için ise: “İki petrol tankeri gece boyunca ele geçirildi. Onların 50 milyon varil petrolünü alıp satacağız” açıklamasını yaptı. Hegseth’in birbirini yalanlayan açıklamaları ve ABD’nin bilindik korsanlık faaliyetlerini sanki yasal bir hakmış gibi dünyaya sunması, tüm dünya kamuoyunda “Bu ikiyüzlülük inanılmaz. Bunlar ciddi insanlar değil” şeklinde tepkilere neden oldu.