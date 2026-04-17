ABD uçak gemisi alevlere teslim oldu! İki ayda ikinci vaka

Yücel Kaya
ABD uçak gemisi alevlere teslim oldu! İki ayda ikinci vaka

ABD Donanması’nın nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), Virginia’da yürütülen bakım çalışmaları sırasında alevlere teslim oldu. Norfolk Donanma Tersanesi’nde meydana gelen olayda, resmi kaynaklara göre üç denizci yaralandı.

14 Nisan Salı günü Portsmouth’taki tersanede çıkan yangın, gemi mürettebatı ve tersane işçilerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Donanma yetkilileri, yangının boyutunu "küçük çaplı" olarak nitelendirse de geminin hangi bölümünde başladığına dair detaylı bilgi paylaşmaktan kaçındı. Yaralanan denizcilerin gemideki ilk tedavilerinin ardından görevlerine döndüğü açıklandı.

Rakamlar çelişkili

Olayın ardından basına yansıyan bilgilerde yaralı sayısı konusunda belirsizlik yaşandı. Bazı yerel medya kuruluşları yaralı sayısının 8 olduğunu iddia ederken; Associated Press (AP) ve Stars and Stripes gibi askeri odaklı haber kaynakları, Donanma verilerine dayanarak sayıyı 3 olarak teyit etti.

Dev gemilerde peş peşe yangınlar

Bu olay, ABD Donanması için 2026 yılının ilk aylarında yaşanan ikinci ciddi güvenlik zafiyeti olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay da dünyanın en büyük uçak gemisi ünvanına sahip USS Gerald R. Ford’da yangın çıkmıştı.

  • USS Gerald R. Ford: Çamaşırhanede başlayan yangın 30 saatten fazla sürmüş, 200’den fazla denizci duman zehirlenmesi yaşamıştı.
  • USS Dwight D. Eisenhower: Bakım aşamasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, 3 denizci hafif yaralandı.

Yetkililer, yaşanan bu son olayın geminin operasyonel takvimini aksatmayacağını ve Eisenhower’ın bu yıl içinde yeniden filoya katılacağını ileri sürdü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

