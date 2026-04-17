İl genelinde canhıraş çalışma: Çerçioğlu'ndan hizmet seferberliği!

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin tamamında eş zamanlı olarak yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından İncirliova ilçesinde Acarlar ile Sandıklı Mahalleleri arasındaki yolda yürütülen çalışmalar kapsamında kazı işlemleri tamamlandı, asfalt serimine başlandı. İncirliova yönünden Aydın Şehir Hastanesi’ne ulaşımı hızlandıracak ve kente yeni bir alternatif güzergah kazandıracak yolda çalışmalar da aralıksız devam ediyor. Projenin ilk etabı olan ve geçtiğimiz aylarda yine Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete sunulan Kazakkahvesi mevkiinden Aydın Şehir Hastanesi’ne uzanan güzergahla bağlantı sağlayacak yol tamamlandığında, bölgedeki ulaşım daha akıcı hale gelecek ve hastaneye erişimde önemli bir alternatif yol oluşturulmuş olacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde alt ve üstyapı yatırımlarının süreceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Aydın Şehir Hastanesi’ne ulaşımı hızlandırmak, kentimize yeni bir alternatif güzergah kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizi yatırımlarımız ile buluşturmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.