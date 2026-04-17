  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Kurtulmuş, Zvizdic ile görüştü
Gündem

Kurtulmuş, Zvizdic ile görüştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kurtulmuş, Zvizdic ile görüştü

Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Birinci Başkanvekili Zvizdic ile görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu için İstanbul'da bulunan Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Birinci Başkanvekili Denis Zvizdic ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Bosna Hersek'in huzuru ve refahının Türkiye açısından her zaman öncelikli konu olduğunu belirterek, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve istikrarına olan desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

 

Bosna Hersek'teki 2026 seçimleri sürecinde, Müslümanları ve Boşnakları hedef alan nefret söylemini ve bu doğrultuda özellikle lobicilik faaliyetleri aracılığıyla uluslararası alandaki propaganda çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in ve bölgenin istikrarını olumsuz etkileyecek söylemler ve faaliyetlerden uzaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin, her zaman Bosna Hersek'in yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Kurtulmuş, seçimlerin birlik beraberlik içerisinde geçmesini arzuladıklarını da kaydetti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23