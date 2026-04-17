C31K terör grubunun lideri tutuklandı Bacak kadar veledin evinden çıkanlara bakın

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından Telegram’da bombalama tehdidinde bulunan ve gözaltın alınan lise öğrencisi tutuklandı. Telegram’da “C31K” adlı grubun yöneticilerinden biri olduğu belirlenen 2008 doğumlu M.I.'nin evinde yapılan aramalarda hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi.

BOMBA FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Soruşturma kapsamında, şüphelinin Telegram üzerinden Kahramanmaraş’taki saldırıya ilişkin bomba fotoğrafları paylaştığı ve bombalama yapacağına dair mesajlar yazdığı tespit edildi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçildi.

EVİNDE ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Burak Doğan'ın haberine göre; gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.