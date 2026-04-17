Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
C31K terör grubunun lideri tutuklandı Bacak kadar veledin evinden çıkanlara bakın

Telegram’da “C31K” adlı grubun yöneticilerinden biri olduğu belirlenen 2008 doğumlu M.I., Kahramanmaraş’taki saldırıyla ilgili yaptığı paylaşımlar sonrası gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından Telegram’da bombalama tehdidinde bulunan ve gözaltın alınan lise öğrencisi tutuklandı. Telegram’da “C31K” adlı grubun yöneticilerinden biri olduğu belirlenen 2008 doğumlu M.I.'nin evinde yapılan aramalarda hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi.

BOMBA FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Soruşturma kapsamında, şüphelinin Telegram üzerinden Kahramanmaraş’taki saldırıya ilişkin bomba fotoğrafları paylaştığı ve bombalama yapacağına dair mesajlar yazdığı tespit edildi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçildi.

EVİNDE ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Burak Doğan'ın haberine göre; gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siverek’teki okul saldırısına ilişkin yeni gelişme! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!
Cengiz

Kız çocuklarını başka illere okutmaya gönderilenler çok dikkat etmeli.ortalik pislik kaynıyor.bunlari bir şekilde yoldan çıkarıyorlar ondan sonra si malum

Akın

Tüm veliler çocuklarının odalarını didik didik aramalı ve şüphe uyandıran bir eşya bulduğunda en yakın emniyetten destek almalıdır bunu tüm velilere iletilmelidir canımız canlarımız yanmadan önlem alalım.
