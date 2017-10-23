Son Halife Abdülmecid’e büyük saygısızlık!
İçinde ayetlerin ve mihrapların olduğu köşkün odalarında çıplak insan figürlerinin hiçbir kutsala saygı duyulmadan sergilenmesi ecdadın aziz hatırasını incitti.23 Ekim 2017 Pazartesi 08:10
HARUN SEKMEN / İSTANBUL - Ulu Hakan Abdülhamid Han’ın satın alarak son İslam halifesi Abdülmecid Efendi’ye hediye ettiği Nakkaştepe’deki köşkte Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un açtığı “Kapı çalana açılır” adlı sergide ecdada büyük saygısızlık yapılıyor. Sergi kapsamında içinde ayetlerin ve mihrapların de yer aldığı odaların içinde çıplak insan bedenlerin fütursuzca sergilenmesi infiale neden oldu. 29 Eylül de açılan ve 12 Kasım’a kadar devam edecek olan sergiye sanatçılardan sert tepki geldi.
DEVLET BU REZALETİ DURDURMALI
Edebiyatçı yazar Ercan Çifci, İslam halifesinin evinde açılan serginin bu milletin değerlerine hakaret olduğunu kaydederek, “Yahut bu bir sanat mıdır? Benzer bir sergi bir Kilise yahut Havra’da yapılabilir mi? Koç’un yahut bu sergiyi açanların buna cesareti var mıdır? Yıllardır Anadolu insanını sanat faaliyetleri çerçevesinde aşağılayan, onun dini ve örfi değerleriyle alay eden bu güruh değil midir? Kaldı ki bu sergi insan ruh ve manasına yabancı ve iğrenç olmasının dışında sanat ve sanatçı açısından dünya sanat tarihine olumsuz olarak geçecek bir misaldir” dedi. Sanatın aşk ve vecd hali olduğunu belirten Çifci, “Estetik, uyum demek, güzellik idraki demek. Sanat ise bu çerçevede aşk ve vecd hali demek. Sanatçı, güzelin peşinde olan, güzelle hemhal olan, güzeli ortaya koyma gayretinde olan demek. İnsan hep güzelin peşinde ve arayışında. Dünyada hiçbir sanatçı yahut sanat üzerine düşüncesini beyan etmiş kişi yoktur ki bunun aksini beyan etsin. Bu çerçevede Koç’ların açtığı bir sergide mihraba çıplak adam figürü konulmasını, İslami motifler arasına pornografik resimler sıkıştırılmasını, cami figürleri içerisine anadan üryan kadın illüstrasyonlarını hangi sanat anlayışı ile izah edeceğiz. Bu sergiyi devlet bir an önce durdurmalı ve Anadolu halkından özür dilenmelidir” şeklinde konuştu.
‘ECDADIMIZA BİR DARBE’
Sanat eleştirmeni Burak Çileli, söz konusu serginin bir sanat eseri olmadığına dikkat çekerek, “Söz konusu sergideki bayağılıklar, kendi değerlerine yabancılaşmış, ancak reddettiğinin yerine yeni bir estetik değer de koyamamış sefil zihniyetin ibretlik numuneleridir” şeklinde konuştu. Çileli, sözde serginin ecdadımızın aziz hatırasına vurulmuş bir darbe olduğunu kaydetti.
ABDÜLHAMİD’İN TORUNU DA TEPKİ GÖSTERDİ
Ömer Koç tarafından açılan serginin kabul edilemez olduğunu belirten Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Serginin yapıldığı yer dedem Sultan Abdülhamid Han’ın satın alıp son İslam Halifesi Abdülmecid Efendiye hediye ettiği köşk. Sanat adı altında sergilenen toplumsal ahlakı ve İslami değerleri yerle bir eden bu menfur zihniyete karşıyız” ifadelerini kullandı.
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vatansever1 sa önce bu devletin görevlileri nerde kardeşim dürüst işini layıkıyla yapan bir adam olmazmı bu ülkede ya herşeyi erdoğanmı yapsın söylesin kardeşim bu olaylara nasıl kayıtsız kalıyorsunuz kardeşim.kültür bakanlığı ne işe yarar ne iş yapar bana bunu biri açıklasın yaa bu tarz işler için kültür bakanlığından izin alınması gerekmiyormu.ayrıca okadar eser var ülkemizde arkiyoloji bitirenler aç geziyor alsana kadrona dahil etsene bu adamları arasana yeni tarihi yerler eserler turizme kazandırsana tarihi eser kaçakçıları götürüyor eserlerimizi mevcut yerlerde balicilerin mekanı oluyor ee sen ne iş yapıyorsun kültür bakanı ne iş yapıyorsun kürt1 sa önce bunu yapmak onların firavun gibi yokolmsından başka hiç birşeye yaramaz koraykaplan1 sa önce Koçlar bu ülkenin yetiştirdiği yegane ailedir. Firmaları disiplin ve ciddiyetleriyle bu ülkenin belkemiği olmuştur. Migrostan ayrıldıklarından sonra yokluklarının getirdiği problem daha iyi anlaşılır oldu. Sanırım bir yanlış anlaşılma var. Düzeleceğine eminim. Veysel1 sa önce Demekki koç ta Siyonist it adamlar zaten yahudi uşağı bi gün onlarada sıra gelir yusuf1 sa önce kültür bakanı olayları seyretmede cumhurbaskanımızın müdahalesi beklenmekte Öfkeli Yavuz2 sa önce Sapık olabilir mi? Analizci2 sa önce Koç ailesi Hristiyandır diye biliyorum. Onlae kilisede böyle birşey yaptırmaz. Türkiyedeki yobaz laiklik anlayışı islam inançlarına karşıdır Hristiyan ve yahudi inancına karşı değildirler. Onları sever korurlar kemal2 sa önce Şerrreffffsizzzlerrrr. Zaza2 sa önce Kültür bakanlığı ne yapıyor koç zaten belki pok dolu kupten bal akacak degilya ama bakan nerede bu rezillige neden dur demez asalik herifler... Ömer halis 2 sa önce bu koç sülalesi100de 100 islam ve Müslüman düşmanı.yaptıklarındankendilerini ele veriyorlar ve bunu herkes biliyor