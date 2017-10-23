Son Halife Abdülmecid’e büyük saygısızlık!

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - Ulu Hakan Abdülhamid Han’ın satın alarak son İslam halifesi Abdülmecid Efendi’ye hediye ettiği Nakkaştepe’deki köşkte Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un açtığı “Kapı çalana açılır” adlı sergide ecdada büyük saygısızlık yapılıyor. Sergi kapsamında içinde ayetlerin ve mihrapların de yer aldığı odaların içinde çıplak insan bedenlerin fütursuzca sergilenmesi infiale neden oldu. 29 Eylül de açılan ve 12 Kasım’a kadar devam edecek olan sergiye sanatçılardan sert tepki geldi.

DEVLET BU REZALETİ DURDURMALI

Edebiyatçı yazar Ercan Çifci, İslam halifesinin evinde açılan serginin bu milletin değerlerine hakaret olduğunu kaydederek, “Yahut bu bir sanat mıdır? Benzer bir sergi bir Kilise yahut Havra’da yapılabilir mi? Koç’un yahut bu sergiyi açanların buna cesareti var mıdır? Yıllardır Anadolu insanını sanat faaliyetleri çerçevesinde aşağılayan, onun dini ve örfi değerleriyle alay eden bu güruh değil midir? Kaldı ki bu sergi insan ruh ve manasına yabancı ve iğrenç olmasının dışında sanat ve sanatçı açısından dünya sanat tarihine olumsuz olarak geçecek bir misaldir” dedi. Sanatın aşk ve vecd hali olduğunu belirten Çifci, “Estetik, uyum demek, güzellik idraki demek. Sanat ise bu çerçevede aşk ve vecd hali demek. Sanatçı, güzelin peşinde olan, güzelle hemhal olan, güzeli ortaya koyma gayretinde olan demek. İnsan hep güzelin peşinde ve arayışında. Dünyada hiçbir sanatçı yahut sanat üzerine düşüncesini beyan etmiş kişi yoktur ki bunun aksini beyan etsin. Bu çerçevede Koç’ların açtığı bir sergide mihraba çıplak adam figürü konulmasını, İslami motifler arasına pornografik resimler sıkıştırılmasını, cami figürleri içerisine anadan üryan kadın illüstrasyonlarını hangi sanat anlayışı ile izah edeceğiz. Bu sergiyi devlet bir an önce durdurmalı ve Anadolu halkından özür dilenmelidir” şeklinde konuştu.

‘ECDADIMIZA BİR DARBE’

Sanat eleştirmeni Burak Çileli, söz konusu serginin bir sanat eseri olmadığına dikkat çekerek, “Söz konusu sergideki bayağılıklar, kendi değerlerine yabancılaşmış, ancak reddettiğinin yerine yeni bir estetik değer de koyamamış sefil zihniyetin ibretlik numuneleridir” şeklinde konuştu. Çileli, sözde serginin ecdadımızın aziz hatırasına vurulmuş bir darbe olduğunu kaydetti.

ABDÜLHAMİD’İN TORUNU DA TEPKİ GÖSTERDİ

Ömer Koç tarafından açılan serginin kabul edilemez olduğunu belirten Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Serginin yapıldığı yer dedem Sultan Abdülhamid Han’ın satın alıp son İslam Halifesi Abdülmecid Efendiye hediye ettiği köşk. Sanat adı altında sergilenen toplumsal ahlakı ve İslami değerleri yerle bir eden bu menfur zihniyete karşıyız” ifadelerini kullandı.