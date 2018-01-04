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Selahattin Demirtaş eşbaşkanlığı bırakıyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın genel başkanlık görevini bırakacağı bildirildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:04
Selahattin Demirtaş eşbaşkanlığı bırakıyor

Hakkında yürütülen soruşturma ve ardından açılan dava nedeniyle Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek HDP 3’üncü Olağan Kongresi'nde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdiği ifade edildi. Demirtaş’ın cezaevinden avukatları aracılığı ile HDP’nin 11 Şubat’ta yapılacak Olağan Kongresi ve neden aday olmak istemediği ile ilgili görüşlerini mektup ile parti yönetimine gönderdiği ve bunun bugün Diyarbakır’da HDP’nin diğer Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay tarafından basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

PARTİ YÖNETİMİ VE TABAN ADAY OLMASINDA ISRAR ETTİ

HDP’nin MYK ve PM üyelerinin 16 Ekim ve 30 Kasım tarihleri arasında yaptıkları toplantılarda da Demirtaş’ın durumunun gündeme geldiği öğrenildi. Parti Meclisi toplantısına cezaevinden mesaj gönderen HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, iki dönem eş başkanlık yaptığını hatırlatarak kongrede kendisi için parti tüzüğünün değiştirilmemesini istemişti. Parti Meclisi’ndeki değerlendirmelerden sonra Demirtaş’a, bir kongrede normal, diğer kongrede ise olağanüstü şekilde eş başkan seçilmesinden dolayı yapılacak 3’üncü kongrede aday olmasında tüzük bakımından sakınca olmadığı bildirilmişti.

Parti Meclisi toplantısından sonra yapılan MYK toplantısında ise çoğu tutuklu bulunan PM ve MYK üyelerinin yerlerine yenilerinin seçilmesi ve daha güçlü bir yönetim oluşturulması kararlaştırılmış, Demirtaş’ın eş başkanlık adaylığının tartışılmamış ve tartışmasız bir şekilde partinin eş başkan adayı olduğu vurgulanmıştı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 10:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • AviniAvini17 dk önce
    Daha 50 kişinin vebali var bu tte rahmetli Yasin börü ile birlikte
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