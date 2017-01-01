Saç ektiren futbolcunun sözleşmesi feshedildi!

Erzurumspor'da saç ektiren futbolcu 34 yaşındaki Fahri Tatan'ın, bu operasyonu 'izinsiz yaptırdığı' gerekçesiyle sözleşmesi feshedildi.

Saç ektiren futbolcunun sözleşmesi feshedildi!
Eklenme: 01 Ocak 2017, 18:01
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Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grupta ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un orta saha oyuncusu Fahri Tatan, 11'nci haftada oynanan Zonguldak Kömürspor maçında sakatlanınca, tedavi için İstanbul’a gönderildi. Yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalan  Fahri Tatan, bu arada saç ektirdi ve ardından takımına geri döndü. 

Futbolcu Fahri Tatan'ın saç ektirdiğini gören Kulüp Başkanı Ali Demirhan tepki gösterdi. Kulübünden izinsiz saç ektirmekle suçlanan Fahri Tatan'ın sözleşmesi karşılıklı varılan anlaşmayla feshedildi. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor yöneticileri, "Sezonun bitimine 4 hafta kala sakatlandı ve kedisini tedavi için İstanbul'a gönderdik. Geldiğinde kendisini saçlı görünce şaşırdık. Kulüpten hiç kimsenin Haberi yoktu. Başkanımız kendisi ile konuşup yollarımızı ayırdık" dedi.

Fenerbahçe alt yapıda yetişen Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Konyaspor, Denizlispor, Eskişehirspor, Adanaspor gibi  kulüplerde futbol oynayan Fahri Tatan, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Erzurum'dan ayrılıp Sakaryaspor ile anlaştı.

 
Etiketlersaç ektiren futbolcu takımdan atıldıErzurumsporlu futbolcuFahri
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hercai

Sakali arkaya dogru tarayiverseydin sende ya huu.

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