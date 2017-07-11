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Rusların korkulu rüyası Şamil Basayev rahmetle anılıyor

Çeçen direnişinin simge isimlerinden olan Şamil Basayev şehadetinin 11. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor.

11 Temmuz 2017 Salı 06:15
Rusların korkulu rüyası Şamil Basayev rahmetle anılıyor
Çeçen mücadelesinin öncü isimlerinden olan Şamil Basayev; 14 Ocak 1965’de Çeçenistan’ın Vedo Köyü’nde dünyaya geldi. Basayev, Sovyetlerin dağılmasından sonra Kafkas halklarının özgürlük mücadelesine aktif olarak destek verdi. Basayev, Abhazya’nın işgalden kurtarılmasında birinci derecede etkili olan Kafkas Halkları Federasyonu (KHK) birliklerinin komutanlığına getirildi. Rusya, Dudayev’e karşı askeri birliklerini Çeçenya’ya gönderince Basayev de Çeçenistan’a döndü ve Dudayev karşıtı Rus yanlısı silahlı muhalefeti dağıttı.
 

RUSLARIN EN FAZLA ARADIĞI LİDERDİ

 
1991 yılında Dudayev önderliğinde bağımsızlığını ilan eden Çeçenya’ya yönelik Rusya’nın baskılarını ve Çeçenistan’daki insanlık dramını dünya gündemine getirmek için bir Rus yolcu uçağını Ankara’ya kaçırdı. Bu eylemi ile dünya kamuoyunca tanınan Basayev, Ruslar tarafından en fazla aranan liderlerden biri haline geldi. Nitekim Rus savaş uçakları 1995 yılında Şamil’in Vedeno’daki evini bombalayarak aralarında eşinin ve çocuklarının da bulunduğu ailesinden 11 kişiyi şehit etti. Ruslara karşı amansız bir mücadele veren Basayev 10 Temmuz 2006’da İnguşetya’da içinde bulunduğu konvoyda, meydan gelen patlama nedeniyle şehit oldu.
 

ŞAMİL BASAYEV'İN ZİHİNLERE KAZINAN SÖZLERİ

 
Savaşa karşıyım ama haksızlığa karşı savaşmak karakterimdir.
 
Daima savaşacak kadar genç, ölecek kadar yaşlıyız.
 
Şehadete güle güle giden insanlara karşı ölüm;ancak bir su tabancası kadar tehdit unsuru olabilir.
 
Bize hala terörist diyen dünyanın yüzüne tükürmek istiyorum.
 
Bir dava, uğrunda ölünecek kadar değerli değil ise, uğrunda yaşanacak kadar da değerli değildir!
 
Bacısı bir kafir tarafından tecavüze uğramamış, evladı kafir tarafından gırtlağı kesilmemiş bir kişi Cihad’ı anlamaz hayatı çiçek böcek dağıtmakla geçer. Cihad içinde geçen bir hayat, kölelikten çok daha iyidir.
 
Ne zaman öleceğimiz önemli değildir. Önemli olan nasıl öleceğimizdir, bize düşen şerefimizle ölmektir.
 
Doğru bildiğin yolda tek başına kalsan da yürümeye devam et.
 
O gün 300 Rus askeri öldürdük. 3 helikopter düşürdüm. Onlar bize saldırdıklarında ilk olarak hastahaneleri, doğum evlerini, petrol kuyularını vuruyorlardı. Biz zorunlu olduğumuz için hastahaneye girdik. Onlar burada gelip yaşlıları çoluk çocuğu öldürürlerken dünya neredeydi? Onlara niye terörist demediler? Bugün insanların bana terörist demeleri umurumda değil. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 06:15
  1. Rusların korkulu rüyası Şamil Basayev rahmetle anılıyor
  2. Şamil Basayev rahmetle anılıyor
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