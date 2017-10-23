Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Prof.Dr. Canan Karatay: Zeytinyağı tüketen hastalanmaz

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin ve zeytinyağı tüketenlerin hastalanmayacağını söyledi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 08:50
Prof.Dr. Canan Karatay: Zeytinyağı tüketen hastalanmaz

Hatay'ın Altınözü ilçesinde devam eden Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin 2'nci gününde, protokol yürüyüşü ve yılın ilk zeytin hasadının yapılmasıyla başladı.


Etkinliğin onur konuğu olan ve zeytin hasadına katılan Prof.Dr. Canan Karatay, zeytinyağı içip, zeytin topladı. Prof.Dr. Karatay, "Zeytin muazzam bir şey, bu hayat veriyor, bu gençlik veriyor, sağlık veriyor. Bu millet zeytin ve zeytinyağı kullanmaya başlarsa bu millette hastalık kalmaz. Zeytin ve zeytinyağıyla beslenirsek hiçbir hastalık kalmaz" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, "Biliyorsunuz zeytin altındır, buranın adı Altınözü, yani altının özü, zeytinyağı da altının suyudur, hatta altınla alakası yok, altından daha değerlidir. Çünkü altın için insanlar birbirini boğazlıyor, ama Altınözü'nde yetişen zeytin ve zeytinyağı hayatı ve ömrü uzatıyor. Ben bir sağlıkçı iç hastalıkları profesörü olarak, diyorum ki, bu altın suyunun mutlaka kullanılması lazım, içilmesi lazım sağlık için, bütün hastalıklar için, hangi hastalıkları önlediğini Hipokrat söylüyor MÖ 5. Yüzyıl'da. Çok sağlıklıdır, onun için Altınözü'nde yetişen çok önemli tipteki zeytinlerin de çok önemli olduğunu biliyorum. Bu senelerce örtbas edildi, söylenmedi. Ama bu suç bizim değil bu suç, 2-3 zeytin yiyin diyen diyetisyenlerin hiç kusura bakmasınlar. Sayın vekilim kahvaltısız gelmiş yorgun, halbuki sabah bir fincan zeytinyağı içseydi, bu kadar yorulmazdı, kahvaltı etmek şart değil."

Buradaki etkinliğin ardından ilçeye bağlı Tokaçlı Mahallesi'nde bulunan Zeytincilik Müzesi'ne geçildi. İlçedeki zeytin hasadında kullanılan tarihi tarım aletlerinin sergilendiği müzenin açılışı yapıldı. Müze açılışına Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekilleri Fevzi Şanverdi, Orhan Karasayar, Prof. Dr. Canan Karatay, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ile çok sayıda vatandaş katıldı. Daha sonra Zeytindalı Korosu mini bir konser verdi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 08:50
  1. Altınözü
  2. Zeytinyağı
  3. Zeytinyağı Festivali
  4. zeytin
  5. Prof.Dr. Canan Karatay
  6. Hipokrat
  7. Hatay

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meral Akşener'in partisi için tarih belli oldu
    1. Meral Akşener'in partisi için tarih..
    2. Merkel vazgeçmiyor! Yeniden başladı
    3. Altın uzmanından 'sahte altın' uyarısı
    4. Japonya'yı tayfun vurdu: 5 ölü
    5. FETÖ'nün iş dünyasındaki militanları..
    6. Herkes bunu konuşuyor! Barzani'ye...
    7. Öğretmenlere ödenecek o ücretler belli..
    8. Hezimete uğrayan Barzani'den flaş hamle
    9. Esed rejiminden İdlib'deki Türk askeri..
    10. “Bursa Belediye Başkanı Başbakan’a..
    11. Şehir merkezinden peş peşe geçtiler…..
    12. Azerileri küçük gören yazıya büyük..
    13. Terör örgütünden katliam! 128 kişinin...
    14. Galatasaray'ın başı belada! Maçı tatil..
    15. Ankara kulislerinde bu konuşuluyor…..
    16. Kira zammı nasıl hesaplanır?
    17. Kerkük yenilgisi sonrası Barzani'den..
    18. Film festivalinde 'gerilla' skandalı
    19. Malezya'da toprak kayması... Ölü..
    20. İstihdam seferberliğinde ikinci aşama
    Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
    Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
    Melih Gökçek böyle sevindi
    Melih Gökçek böyle sevindi
    CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
    CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
    Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı
    Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı