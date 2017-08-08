Pisti çöken Samsun Havalimanı bakıma alındı

Samsun’da 18 yıldır kesintisiz olarak hizmet veren Samsun-Çarşamba Havaalanı 3 aylık bir süreyle bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Daha önce de kapatılması gündeme gelen ve çeşitli nedenlerden dolayı tadilatı ertelenen havalimanı, bu sabah itibariyle kapılarını tamamen kapattı.

3 ay boyunca havayoluyla seyahat etmek isteyen yolcular, Samsun’a yakın olan Ordu - Giresun, Merzifon ve Sinop’ta bulunan havalimanlarını kullanabilecek. Yetkilerden alınan bilgiye göre, havalimanının bulunduğu çevre illerden Samsun’a, karşılıklı olarak hizmet veren yolcu servisleri konulacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinin havalananında yaptığı incelemede pistin 19 cm çöktüğü belirlenmişti.