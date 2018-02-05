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Onlarca kişi öldü… Dünyanın gözü önünde katliam

Suriye’de insanlık dramı sürüyor. İdlib’de Rus uçağının düşürülmesinin ardından bölgedeki sivil katliamları artırıldı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 21:14
Onlarca kişi öldü… Dünyanın gözü önünde katliam

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya yaptığı hava saldırılarında 30 sivilin ölümüne, 170 sivilin yaralanmasına  neden oldu.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgilere göre rejim güçleri, Doğu Guta'ya hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda, Doğu Guta'nın Beyt  Sava beldesinde 10, Hazza beldesinde  6, Zemalka beldesinde 4, Hamuriye beldesinde 1 sivil hayatını kaybetti. Arbin ilçesindeki bir pazar yerini hedef alan rejim, burada da 9  sivilin ölümüne yol açtı. Saldırılarda 170 sivil de yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan  edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, geçen yılın nisan  ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce  sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre  kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı  verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

İdlib'e 150 hava saldırısı onlara yetmedi!

Cumartesi Rus uçağının İdlib’de düşürülmesinin ardından, ‘çatışmasızlık bölgeleri’ ilan edilen kent ve çevresinde dün akşam 150 hava saldırısı düzenlenmişti.

Bugün de Rus savaş uçakları, Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Kefrenbil beldesinde bir hastaneyi hedef aldı. Saldırı sonrasında hastane hizmet dışı kaldı.

Muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti'nin Sağlık Bakanı Firas Cundi, "Rus savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda can kaybı  yaşanmadı. Yaralı da bulunmuyor. Ancak hastane servis dışı kaldı" dedi.

Son bombardıman, Rusya ve Esed rejimi savaş uçaklarının bir hafta  içinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde hastaneleri hedef aldığı dördüncü  saldırı oldu. Vurulan hastaneler hizmet dışı kaldı.

İdlib gerginliği azaltma bölgesi son iki aydır yoğun hava  saldırılarına maruz kalıyor. Yalnızca ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil  hayatını kaybetti, bin 447 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bulunan İdlib, Kazakistan'ın  başkenti Astana'da 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşen toplantıda Türkiye,  Rusya ve İran tarafından "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 21:14
  1. doğu guta
  2. suriye

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