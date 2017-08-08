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Muhaliflerden DEAŞ hücrelerine operasyon

Suriye'nin en büyük Muhalif gruplarından olan Tahrir-i Şam kontrol altında tutuğu İdlib'de terör örgütü DEAŞ'in hücrelerine baskınları arttırdı.

08 Ağustos 2017 Salı 20:32
Muhaliflerden DEAŞ hücrelerine operasyon

YENİAKİT.COM.TR - Suriye'nin İdlib kentini kontrolü altında tutuan Heyetül Tahrir-i Şam Muhalifleri kentteki uyuyan DEAŞ hücrelerine baskınları sürdürüyor. 

İdlib'in güneyinde, Ma'arrat al-Numan ilçesindeki Ma'arrat Hurmah köyünde bir uyuyan hücre keşfetti. 

Bölgede baskınlar devam ederken, DEAŞ hücrelerinde çok sayıda intihar yelekleri bulundu. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 20:32
  1. Ma'arrat Hurmah
  2. İdlib
  3. DEAŞ hücreleri
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