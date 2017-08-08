Muhaliflerden DEAŞ hücrelerine operasyon
Suriye'nin en büyük Muhalif gruplarından olan Tahrir-i Şam kontrol altında tutuğu İdlib'de terör örgütü DEAŞ'in hücrelerine baskınları arttırdı.08 Ağustos 2017 Salı 20:32
YENİAKİT.COM.TR - Suriye'nin İdlib kentini kontrolü altında tutuan Heyetül Tahrir-i Şam Muhalifleri kentteki uyuyan DEAŞ hücrelerine baskınları sürdürüyor.
İdlib'in güneyinde, Ma'arrat al-Numan ilçesindeki Ma'arrat Hurmah köyünde bir uyuyan hücre keşfetti.
Bölgede baskınlar devam ederken, DEAŞ hücrelerinde çok sayıda intihar yelekleri bulundu.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr