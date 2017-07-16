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Mescid-i Aksa yarın açılıyor

İsrail makamları, cuma günü yaşanan olayların ardından kapatılan Mescid-i Aksa'nın yarın öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak açılması kararı aldı.

16 Temmuz 2017 Pazar 00:17
Mescid-i Aksa yarın açılıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mescid-i Aksa’da cuma günü yaşanan olayların ardından, İsrail polisi tarafından kapalı tutulan Harem-i Şerif’in yarın öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak açılacağını açıkladı.

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Netanyahu’nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan Netanyahu, durumu değerlendirmek amacıyla İsrail Kamu Güvenliği Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet ve Kudüs Polis Bölge Müdürü ile yaptığı telefon görüşmesinde, Harem-i Şerif’in yarın öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak Müslümanlara, ziyaretçilere ve turistlere açılması kararı aldı.” ifadeleri kullanıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’nın kapılarına x-ray cihazlarının yerleştirileceğinin belirtildiği açıklamada, “Aynı zamanda Harem-i Şerif’in kapılarına x-ray cihazları ile Harem’in dışına çevreyi gözetleme amacıyla kameraların yerleştirilmesi kararı alındı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, daha sonra farklı güvenlik önlemlerinin de alınacağına dikkat çekildi.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 00:17
  1. İsrail
  2. Binyamin Netanyahu
  3. Mescid-i Aksa
  • Mehmet mücahitMehmet mücahit5 dk önce
    Keskin beye katılıyorum. Nabız yoklaması yapıyorlar. Müslüman devletler acilen toplanip Sağlam bir tepki koymali. Mescidi aksa duserse siyonistler emellerine bir adim daha yaklaşır
  • KeskinKeskin1 sa önce
    Bunlar hep deneme ve tepki olçme taktikleri. Muslumanlar en şiddetli tepkiyi vermeli.
Bugünkü Akit

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