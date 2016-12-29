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Mersin'i sel vurdu: 2 kişi öldü (FOTO)

Mersiğn'i sel vurdu. Sel sularına kapılan iki kişi hayatını kaybetti. Hasar büyük.

Eklenme: 29 Aralık 2016, 16:05
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Güney İlimiz Mersin'i sel vurdu. İl merkezinde geceden beri etkili olan kuvvetli yağış bazı bölgelerde sele neden olurken kentte adeta "afet" durumu yaşanıyor. Şu ana kadar iki kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için trafiğe çıkanlardan bazıları su birikintileri nedeniyle yolda kalırken, bazı toplu taşıma araçlarının da bozulduğu görüldü. Kentin sahil şeridinin büyük bir kısmı ise sular altında kaldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan uyarıda, "Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle meydana gelen olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur." ifadesine yer verildi. 

Mersin Valiliği de kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle zorunlu kalınmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısı yaptı. Açıklamada, "Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayıp bilgi vermeleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle birçok mahallede olumsuzluklar yaşanırken, vatandaşlardan bazıları da karşılaştıkları olumsuz durumları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

İl merkezindeki Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli'deki tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü de yaptığı açıklamada, kentteki yağış nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

DENİZ TAŞTI

Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle Merkez Yenişehir ilçesinin sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nın büyük kısmını su bastı. Taşan deniz sularının da etkisiyle ulaşıma kapanan caddede çok sayıda araç mahsur kaldı, iş yerlerini de su bastı. Belediye ekipleri, iş makineleri ve vinç yardımıyla su tahliyesi için çalışma yürütüyor. 

İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, araçlarından çıkamayan ve yolun karşısına geçemeyen vatandaşlar kepçe yardımıyla kurtarıldı. 

Caddede mahsur kalan araçların vinçlerle kurtarılma çalışmaları sürerken, iş makineleri yardımıyla yoldaki suyun denize akması için de çalışma yapılıyor. 

CESET BULUNDU

Öte yandan, merkez Toroslar ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle debisi yükselen derede bir kadın cesedi bulundu.

Kadının kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgeyi etkileyen yağışlı sistemin, bugün akşam saatlerine kadar Hatay, Mersin ile Adana'nın sahil kesimlerinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar şeklinde olacağını duyurmuştu.

 

 
EtiketlerMersin sel felaketiSel felaketi
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