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Mersin'de FETÖ operasyonu: 29 kişi gözaltında

Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ’Bylock’ kullandıkları belirlenen 29 kişi gözaltına alındı.

28 Temmuz 2017 Cuma 12:25
Mersin'de FETÖ operasyonu: 29 kişi gözaltında

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre,  37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Özel sektör çalışanı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 29 kişi gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol kapsamında olmak üzere 4 kişi serbest bırakılırken, 25 kişi ise 'tutuklanmaları' talebiyle mahkemeye sevk edildi. 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 12:25
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