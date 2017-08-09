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Küçük Kaşifler Sultangazi Şehir Ormanları’nda

Eğitim hayatına farklı bir soluk getiren Sultangazi Belediyesi; birbirinden renkli ve farkındalık oluşturan atölyelerinden biri olan "Orman Kaşifleri Doğa Atölyesi"ni hayata geçirdi. Sultangazi Şehir Ormanları’nda uygulamaya konulan proje kapsamında öğrenciler; bilimsel yürüyüşler, doğa günlüğü çalışmaları, biomimikri ve açık havada sanat çalışmalarına katılıyorlar.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:41
Küçük Kaşifler Sultangazi Şehir Ormanları’nda

Sultangazili çocuklar ve gençler yaz tatili keyfini doyasıya yaşıyor. Sultangazi Belediyesi öğrencilerin hem okul yorgunluğunu atmaları hem de yeni şeyler öğrenmeleri için farklı projeleri hayata geçirdi. Bu kapsamda Orman Kaşifleri Doğa Atölyesi, Bilim Merkezi Yaz Okulu, İzci Kampı, Gençlik Kampı ve Yüzme Havuzları ile çocuklara bilim, spor ve eğlencenin yanında hayatı görerek, duyarak, dokunarak ve yaşayarak öğretilmesi amaçlanıyor.

Öğrencilerin en gözde etkinliklerin arasında Orman Kaşifleri Doğa Atölyesi yer alıyor. Orman Kaşifleri Doğa Atölyesi’nde çocuklara doğayı sevdirmek; yaşamın tüm renklerine, varlıklarına ve canlılarına saygılı bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor. Sultangazi Şehir Ormanları’nda hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler Sultangazi Binicilik Tesisleri’nde ata binme keyfini yaşarken, uzman eğitimcilerin gözetiminde bilimsel yürüyüşler, doğa günlüğü çalışmaları, biyomimikri (doğayı taklit ederek yeni tasarımlar oluşturmak) ve açık havada sanat çalışmalarına katılıyorlar.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:41
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