Kim demiş yalnızız, Allah bizimle

Allah’ın Mehmetçikin, ÖSO’nun, polisin, güvenlik korucularının yardımcısı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dün, bugün namazlarda tüm Müslümanlar duadaydı. Sadece burada değil, Afrika’da bile herkes ellerini duaya açmıştı, duadaydı, yalnız değiliz. Her şey bir tarafa, Allah bizimle beraber” ifadesini kullandı. AK Parti Bursa Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakileri coşkuyla gördükçe Afrin’e, oradaki Mehmetçik’e baktığını belirtti.



ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ



Terör örgütü PYD/PKK/YPG’nin şu anda nasıl kaçtığına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi: “Dedim ya onlar kaçacak, Mehmetçikim, bizler hep birlikte kovalayacağız. Durmak yok, yola devam. Zira şimdi de bugün bazı haberler aldım. KCK ve HDP sokağa çağırıyor. Şu anda Diyarbakır’da kongre yapıyorlar, kongrede, aldığım haberler, kimseyi bulamamışlar ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız, biliniz ki güvenlik güçlerimizin sizin boynunuzdadır. Zira istediğiniz gibi at oynatamayacaksınız bu ülkede. Nasıl dağdakileri ininden çıkardıysak, sizlere de asla o meydanları bırakmayız.”



“KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ”



Kararlılıkla, inançla yollarına devam edeceklerini, geri adım atmayacaklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Şu anda havada, karada, cephede Mehmetçikimizi, ÖSO’yu dualarınızla yalnız bırakmayın. Dün gece Başbakanımız, Genelkurmay Başkanımız, hepsiyle irtibat halindeydik, sürekli görüşüyoruz, görüşmedeyiz, nerede ne oldu, oluyor sürekli takipteyiz. İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız. Burada birlik var Rabia’da 80 milyon tek millet. İki, tek bayrak. Şu bayrağımızın güzelliğine bak. Rengini nereden alıyor? Şehidimizin kanından alıyor. Hiçbir paçavrayı kimse gelip bizim bayrağımıza eş tutamaz. Üç, tek vatan. Dört, tek devlet. Başka devletimiz yok.”



“KARŞIMIZA KİM ÇIKARSA EZER GEÇERİZ”



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece uzaktan atıp tutarak, ‘Bizim arkamızda Amerika var, bize silahları gönderiyor’ diyerek, Türkiye’yle, Türk milletiyle baş edemezsiniz, bunu böyle bilesiniz. Bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz, bu böyle bilinsin. Cumhuriyetimizin geçmişi 95 yıllık olabilir ama devletimizin mazisi binlerce yıllıktır. Bu milleti tarih sahnesinden silmeye, bırakınız bu ne idüğü belirsiz birkaç çapulcuyu, bunların ağa babalarının dahi gücü yetmedi ve yetmeyecek. Allah’ın izniyle biz bu coğrafyada daha binlerce yıl yaşamaya devam edeceğiz.”



“RABBİM ZAFER NASİP EYLESİN”



Alandakilerden çok çalışmalarını, birbirlerini Allah için sevmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında, Allah’ın Mehmetçike, ÖSO’ya güç kuvvet vermesi, onların yollarını açması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı, “Rabbim zaferle bunu noktalamayı bize nasip etsin ama ben inanıyorum Rabbim’in müjdesi var bizlere, yardımı da yakındır, ben buna inanıyorum” ifadesini kullandı.